Sulmetingen schlägt Ummendorf/Fischbach 3:0 (1:0)

Die Heimelf zeigte eine bärenstarke Leistung, spielte im sechsten Punktspiel in Folge zu Null und kam zu einem klaren und auch in der Höhe verdienten Heimsieg.

Bereits in der 11. Minute ging der SVS in Führung. Einen Freistoß von Manuel Pohl konnte Gästekeeper Johannes Hermann nur abklatschen. Frank Brehm war zur Stelle und erzielte aus kurzer Entfernung die 1:0 Führung. Die nächste gute Chance für die Hausherren verzeichnete wieder Manuel Pohl, der freistehend aus 16 Metern zum Schuss kam, der aber kein Problem für Hermann darstellte (20.). In der 23. Minute entschied der Schiedsrichter nach einer engen Aktion auf Elfmeter für die Gäste, Timo Winter scheiterte aber an SVS-Keeper Marco Pohl. Es sollte die einzige klare Chance der Gäste bleiben. Eine spielentscheidende Szene folgte dann in der 43. Minute. Julian Haug foulte an der Strafraumecke SVS-Angreifer Fabian Gapp, der alleine Richtung Tor zog. Der Schiedsrichter entschied auf Freistoß und rote Karte für den Abwehrchef der SGM. Nach dem anschließenden Freistoß lag der Ball wieder im Tor der Gäste, der Schiedsrichter entschied jedoch auf Foul am Gästetorwart (44.).