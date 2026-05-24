Sulmetingen schlägt Sigmaringen deutlich mit 4:1 (1:0)

Bei den Gästen fehlten die Top-Angreifer Daniel Abdulahad und Dominik Bentele. Die Heimelf hingegen dominierte die Begegnung über die gesamte Spieldauer und hätte bei einer konsequenteren Chancenverwertung noch höher gewinnen müssen.
Die erste SVS-Chance hatte Dario Micic in der 4. Minute, der aus 12 Metern zum Abschluss kam, den Ball aber nicht richtig traf. Eine erste 100%ige bot sich Fabian Scheck in der 17. Minute. Frank Brehm hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und schön zurückgelegt, Scheck scheiterte freistehend aus 6 Metern am starken Gästekeeper Ibrahim Akinci, der mehrfach seine Klasse unter Beweis stellte. So auch in der 29. Minute bei einem 20-Meter-Schuss von Oskar Ehe, den er noch zur Ecke lenkte. Zuvor ging eine Direktabnahme von Micic aus 12 Metern einen guten Meter über das Gästegehäuse (23.). Nach einer weiteren guten Möglichkeit von Fabian Gapp, dessen abgefälschter Schuss knapp über die Latte strich (30.) , fiel kurz darauf das hochverdiente 1:0. Fabian Gapp verlängerte einen Ball in den Lauf von Fabian Scheck, der sich im 1:1 durchsetzte und aus 12 Metern zum 1:0 abschloss (33.). Der SVS vergab noch vor der Halbzeit weitere Chancen durch Scheck (40., vom Torwart pariert) und Oskar Ehe (44., aus spitzem Winkel über das Tor).
Die zweite Hälfte begann wie die erste aufgehört hatte, ein Schuss von Gapp aus 16 Metern ging aber über das Gästegehäuse. Die erste Chance der Gäste vergab in der 49. Minute Kadir Emruli. Sein Kopfball nach Ecke von Robert Henning ging knapp über das SVS-Tor. Danach ging es weiter nur in eine Richtung. Nach starker Vorarbeit von Brehm verpasste Oskar Ehe einen Meter vor dem Gästetor und auch der Nachschuss von Scheck aus 10 Metern ging über den Kasten. In der 54. Minute war es aber so weit. Frank Brehm setzte sich unwiderstehlich auf der rechten Seite durch und verwandelte ins kurze Eck zum 2:0. Aus dem Nichts erzielten die Gäste in der 58. Minute den Anschlusstreffer. Robert Henning nahm aus halbrechter Position Maß und traf aus 14 Metern zum 2:1. In der Schlussphase drängte die überlegene Heimelf auf die Vorentscheidung. Nach einer guten Chance von Scheck (74., Schuss aus 14 Metern knapp vorbei) erzielte Fabian Gapp in der 81. Minute durch einen abgefälschten Schuss aus 12 Metern das 3:1. Wieder hatte Frank Brehm mit einem Antritt über rechts stark vorbereitet. Den Schlusspunkt setzte Fabian Scheck in der 88. Minute, der eine starke Vorlage von Timo Herre aus kurzer Entfernung nur noch über die Linie bringen musste.