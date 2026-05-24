Sulmetingen schlägt Sigmaringen deutlich mit 4:1 (1:0)

Bei den Gästen fehlten die Top-Angreifer Daniel Abdulahad und Dominik Bentele. Die Heimelf hingegen dominierte die Begegnung über die gesamte Spieldauer und hätte bei einer konsequenteren Chancenverwertung noch höher gewinnen müssen.

Die erste SVS-Chance hatte Dario Micic in der 4. Minute, der aus 12 Metern zum Abschluss kam, den Ball aber nicht richtig traf. Eine erste 100%ige bot sich Fabian Scheck in der 17. Minute. Frank Brehm hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und schön zurückgelegt, Scheck scheiterte freistehend aus 6 Metern am starken Gästekeeper Ibrahim Akinci, der mehrfach seine Klasse unter Beweis stellte. So auch in der 29. Minute bei einem 20-Meter-Schuss von Oskar Ehe, den er noch zur Ecke lenkte. Zuvor ging eine Direktabnahme von Micic aus 12 Metern einen guten Meter über das Gästegehäuse (23.). Nach einer weiteren guten Möglichkeit von Fabian Gapp, dessen abgefälschter Schuss knapp über die Latte strich (30.) , fiel kurz darauf das hochverdiente 1:0. Fabian Gapp verlängerte einen Ball in den Lauf von Fabian Scheck, der sich im 1:1 durchsetzte und aus 12 Metern zum 1:0 abschloss (33.). Der SVS vergab noch vor der Halbzeit weitere Chancen durch Scheck (40., vom Torwart pariert) und Oskar Ehe (44., aus spitzem Winkel über das Tor).