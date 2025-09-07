Sulmetingen schlägt Ochsenhausen durch zwei Pohl-Treffer mit 2:0 (0:0)

Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer in Sulmetingen. In der ersten Hälfte und vor allem zwischen der 15. und 30. Minute waren die Gäste klar feldüberlegen, konnten aber gute Chancen nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit drehte sich das Spiel komplett und die Heimelf nutzte ihre Chancen zum ersten Dreier in der laufenden Saison.

Die erste Möglichkeit für den SVO bot sich Jason Natterer in der 15. Minute. Aus abseitsverdächtiger Position scheiterte er aber im 1:1 an SVS-Keeper Marco Pohl. Zwei Großchancen der Gäste folgten in der 19. und 20. Minute. Zunächst umkurvte Eryk Müller SVS-Torwart Pohl, Verteidiger Yannick Werz konnte aber noch auf der Linie klären. Beim folgenden Eckball kam der körperlich starke Alexander Brehm zum Kopfball, aber auch hier konnte SVS-Kapitän Timo Herre den Ball noch kurz vor der Linie abwehren. Wieder Brehm setzte einen weiteren Kopfball nach Ecke einen guten Meter neben das Tor (23.). Die letzte Chance in dieser Drangphase hatte Simon Gropper mit einem Freistoß aus 20 Metern, der aber kein Problem für Marco Pohl darstellte (30.). Die erste Großchance der Heimelf vergab der schnelle und unermüdlich rackernde SVS-Angreifer Fabian Gapp, der alleine auf SVO-Keeper Julian Miehle zulief, aber an diesem scheiterte (41.).