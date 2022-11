Sulmetingen schlägt Nusplingen klar mit 3:0 (2:0)

Zu einem ungefährdeten und verdienten Heimsieg kam der SVS gegen den TSV Nusplingen. Die Heimelf musste aus einem sehr erfreulichen Grund auf ihren Spielertrainer Jan Deiss verzichten, der zum ersten Mal Vater wurde. Auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Jan und seine Frau Jessica zu Lio! Dafür half erneut Heiko Gumper aus, der bereits zum sechsten Mal in dieser Saison für seinen SVS noch einmal die Kickschuhe schnürte.

Die Heimelf hatte vom Anpfiff weg die große Chance, in Führung zu gehen. Eine Flanke von Fabio Dehler vergab Manuel Pohl aus 6 Metern, als er den Ball nicht richtig traf (1.). Nach einem weiteren Abschluss von halbrechts durch Frank Brehm (2.) ging der SVS in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einem schönen Angriff zunächst über die linke Seite und einer Spielverlagerung landete der Ball auf dem rechten Flügel bei Frank Brehm, der sich im eins gegen eins durchsetzte. Sein scharfes Zuspiel verwandelte Timo Herre aus kurzer Entfernung. Den ersten Abschluss der Gäste verzeichnete Felix Strobel in der 22. Minute. Sein Schuss aus 20 Metern war aber kein Problem für SVS-Keeper Christoph Werz. In der 32. Minute schaltete sich Heiko Gumper in die Offensive ein. Seine Flanke verlängerte Frank Brehm auf Manuel Pohl, dessen Kopfball an der Latte landete. Beim Versuch, den Abpraller über die Linie zu bringen, wurde Brehm regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Manuel Pohl sicher zum 2:0 (33.). Die gefährlichste Aktion der Gäste war ein Schuss von Martin Siber aus 20 Metern, der knapp über das SVS Gehäuse strich (40.). Die letzte Abschlussaktion der ersten Hälfte hatte aber wieder die Heimelf. Nach Freistoßflanke von Gumper kam Fabio Dehler aus 6 Metern zum Schuss, traf den Ball aber nicht richtig (45.).