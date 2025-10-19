Sulmetingen schlägt Krauchenwies 2:0 (1:0)

Der SVS ging mit dem ersten schönen Angriff in Führung. Nach starker Vorlage von Tobias Ihle erzielte Fabian Gapp aus 6 Metern das 1:0 (15.). In der Folge hatten die Gäste deutlich mehr Spielanteile, taten sich gegen die starke Defensive der Heimelf aber schwer, zu Abschlussaktionen zu kommen, so dass sich eine chancenarme Begegnung entwickelte. Einem Abseitstreffer des FCK wurde zurecht die Anerkennung verweigert (38.).

Die erste gefährliche Aktion in der zweiten Halbzeit hatte wieder die Heimelf. Fabian Gapp scheiterte aus spitzem Winkel aber am guten Gästekeeper Jona Haußer. Im weiteren Verlauf hatten die Gäste gegen tief stehende Gastgeber deutlich mehr Ballbesitz, konnten aber auch aus zahlreichen Standardsituationen kein Kapital schlagen. Die deutlicheren Torchancen waren auf Seiten des SVS. Die gefährlichste Aktion des FCK war ein Abschluss aus dem Getümmel, der aber zur Ecke abgewehrt wurde (68.). Auf der Gegenseite versäumte es die Heimelf in der Schlussphase bei einigen Kontern das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Max Maurer scheiterte mit einem Linksschuss aus 12 Metern freistehend am Gästekeeper (74.) und nur zwei Minuten später steuerte derselbe Spieler bei einem erneuten Konter mutterseelenallein auf das Gästetor zu, legte sich den Ball aber am Ende zu weit vor, so dass Haußer parieren konnte. Ein Abschluss von Fabian Gapp aus 20 Metern direkt im Anschluss war ebenfalls kein Problem für den Gästekeeper (76.). Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 90. Minute. Marcel Miller erkämpfte sich im vorderen Drittel den Ball, der bei Fabian Gapp landete, der aus 18 Metern rechts unten zum 2:0 traf. Derselbe Spieler scheiterte in der Nachspielzeit aus spitzem Winkel erneut an Haußer, so dass es beim aufgrund der Chancenverteilung verdienten Heimsieg blieb.