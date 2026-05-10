Sulmetingen schlägt Gutenzell 4:2 (3:1)

Die Heimelf war spielerisch besser, bestimmte über weite Strecken die Begegnung und kam zu einem insgesamt ungefährdeten Heimsieg.
Die erste Abschlusschance für den SVS hatte Oskar Ehe nach Zuspiel von Fabio Dehler. Sein Schuss aus 12 Metern ging aber 2 Meter neben das Gästegehäuse (5.). Bei einem Freistoß der Heimelf war die Gästeabwehr nicht auf der Höhe. Max Maurer nutzte ein Zuspiel von Simon Roth und verwandelte aus 8 Metern zum 1:0 (9.). In der 17. Minute nahm Fabian Gapp aus 18 Metern Maß und erhöhte mit einem Traumtor in den Winkel auf 2:0. In der Folge bestimmte die Heimelf das Geschehen, musste nach einer unübersichtlichen Spielsituation und längeren Diskussionen in der 30. Minute aber den 2:1 Anschlusstreffer durch Andreas Höhn hinnehmen. Die Heimelf ließ sich aber nicht beirren und bestimmte weiterhin das Spielgeschehen. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Oskar Ehe ein Zuspiel von Fabio Dehler aus 6 Metern zum 3:1 (45.) und in der 47. Minute lenkte Gäste-Keeper Benjamin Poser einen 22-Meter-Schuss von Timo Herre mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten.
In der zweiten Hälfte kamen die nie aufsteckenden Gäste besser ins Spiel, die erste Chance hatte aber wieder die Heimelf. Ein Schuss von Fabian Gapp aus 20 Metern ging einen guten Meter vorbei (49.). Auf der anderen Seite verfehlte ein abgefälschter VfB-Schuss das Gehäuse der Heimelf nur knapp (56.). In der 58. Minute setzte sich Max Maurer auf der linken Seite durch und spielte von der Grundlinie zurück auf Fabian Gapp, der aus 6 Metern aber knapp vorbei zielte. Eine große Chance zum Anschlusstreffer bot sich den Gästen in der 62. Minute. Ex SVS-Spieler Admir Causevic verpasste aus kurzer Entfernung aber knapp. Die Vorentscheidung fiel in der 88. Minute. Fabian Scheck verwandelte eine schöne Vorarbeit von Gapp aus kurzer Entfernung zum 4:1. Das 4:2 durch Marvin Honisch in der 93. Minute änderte nichts am verdienten Heimsieg.