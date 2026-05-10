Sulmetingen schlägt Gutenzell 4:2 (3:1)

Die Heimelf war spielerisch besser, bestimmte über weite Strecken die Begegnung und kam zu einem insgesamt ungefährdeten Heimsieg.

Die erste Abschlusschance für den SVS hatte Oskar Ehe nach Zuspiel von Fabio Dehler. Sein Schuss aus 12 Metern ging aber 2 Meter neben das Gästegehäuse (5.). Bei einem Freistoß der Heimelf war die Gästeabwehr nicht auf der Höhe. Max Maurer nutzte ein Zuspiel von Simon Roth und verwandelte aus 8 Metern zum 1:0 (9.). In der 17. Minute nahm Fabian Gapp aus 18 Metern Maß und erhöhte mit einem Traumtor in den Winkel auf 2:0. In der Folge bestimmte die Heimelf das Geschehen, musste nach einer unübersichtlichen Spielsituation und längeren Diskussionen in der 30. Minute aber den 2:1 Anschlusstreffer durch Andreas Höhn hinnehmen. Die Heimelf ließ sich aber nicht beirren und bestimmte weiterhin das Spielgeschehen. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Oskar Ehe ein Zuspiel von Fabio Dehler aus 6 Metern zum 3:1 (45.) und in der 47. Minute lenkte Gäste-Keeper Benjamin Poser einen 22-Meter-Schuss von Timo Herre mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten.