Sulmetingen schlägt Eberhardzell/Unterschwarzach 2:0 (1:0)

In einer insgesamt mäßigen Partie kam die Heimelf zu einem verdienten und am Ende ungefährdeten Heimsieg. Nach anfänglichem Abtasten ging der SVS mit der ersten guten Chance in Führung. Fabian Gapp verwandelte ein Zuspiel von Timo Herre aus 12 Metern mit rechts zum 1:0 (26.). Ein Schuss von Manuel Pohl aus 16 Metern ging deutlich über das Gästegehäuse (40.) und auch Fabian Scheck scheiterte nach Zuspiel von Dario Micic im 1:1 an Gästekeeper Lars Beyerle (43.).

Die Entscheidung fiel bereits in der 51. Minute. Frank Brehm nahm einen langen Ball auf, setzte sich durch und erhöhte auf 2:0. Im weiteren Verlauf versäumte es die Heimelf, das Ergebnis noch höher zu schrauben. So zielte Manuel Pohl in der 70. Minute bei einem Elfmeter nach Foul an Fabian Gapp zu hoch (Gästespieler Manuel Netzer sah bei der Aktion gelb-rot) und Gapp setzte seinen Abschluss alleine vor dem Tor in der Nachspielzeit daneben.