Sulmetingen schlägt Bad Saulgau mit 6:3 (3:2)

In den ersten Minuten hatten die Gäste mehr Ballbesitz ohne jedoch gefährlich zu werden. In der 12. Minute ging die Heimelf nach einer schönen Direktspiel-Kombination mit 1:0 in Führung. Max Maurer legte am Ende einer Ballstafette quer auf Oskar Ehe, der aus kurzer Entfernung zur SVS-Führung einschob. Nur wenige Minuten später lupfte Fabian Gapp einen langen Ball von SVS-Keeper Marco Pohl über den herauseilenden Gästetorhüter zum 2:0 ins Netz (16.). In der 24. Minute zog Max Maurer aus 15 Metern ab, Niclas von Puttkamer im FV-Tor reagierte gut, Yannick Magg war aber zur Stelle und verwandelte den Abpraller zum 3:0 (23.). Bei einer weiteren Großchance scheiterte Max Maurer am Gästekeeper (26.). Im Gegenzug bekam Bad Saulgau einen Foulelfmeter zugesprochen. Der agile Aldin Delic verwandelte zum 3:1 (28.) und die Heimelf verlor kurzzeitig den Faden. Zunächst konnte SVS-Keeper Pohl gegen David Bachofer noch per Fuß abwehren (40.), nur wenige Minuten später verkürzten die Gäste aber auf 3:2. Nach einem Konter scheiterte Delic zunächst an Pohl, den Abpraller köpfte Adrian Riedesser zum Anschlusstreffer ins Netz (42.).

In der zweiten Halbzeit hatte zunächst wieder Aldin Delic eine Abschlusschance. Seinen Schuss aus 20 Metern lenkte Pohl aber noch zur Ecke ab (54.). Danach übernahm aber wieder die Heimelf das Kommando. Der eingewechselte Frank Brehm brachte über die rechte Seite neuen Schwung, setzte sich stark durch und legte von der Grundlinie auf Max Maurer ab, der aus 14 Metern das 4:2 erzielte (67.). Eine ähnliche Szene nur wenig später. Wieder war Brehm über rechts durch und passte in die Mitte zum eingewechselten Manuel Pohl, der mit seinem ersten Ballkontakt das vorentscheidende 5:2 erzielte (72.).