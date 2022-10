Sulmetingen bezwingt Oberzell durch ein Last-Minute-Tor mit 1:0

Die erste Abschlussaktion der Partie hatten die Gastgeber in der 7. Minute. Frank Brehm setzte sich auf der rechten Seite durch, sein Schuss wurde noch zur Ecke abgewehrt. In der Folge waren die spielstarken Gäste besser im Spiel, ein Kopfball von Nikolas Deutelmoser nach Flanke von Lennart Pohl war aber kein Problem für SVS-Keeper Christoph Werz (10.). Eine Großchance verzeichneten die Gäste in der 13. Minute, als ein Abschluss von Angreifer Martin Bleile aus 10 Metern von Max Maurer noch auf der Linie geklärt werden konnte. Ein Abseitstor desselben Spielers fand zu Recht keine Anerkennung (19.). Der SVS kam danach besser ins Spiel, ein Kopfball von Max Maurer nach Flanke von Jan Deiss verfehlte aber das Gästegehäuse (24.) und Frank Brehm verpasste 5 Meter vor dem Tor ein Zuspiel von Albert Gashi ebenfalls nur knapp (26.). Auf der Gegenseite ging ein Abschluss von Andreas Kalteis mit links aus 20 Metern doch deutlich am SVS-Tor vorbei (30.), SVO-Keeper Samuel Kleb klärte nach Zuspiel von Florian Werz knapp vor dem heranstürmenden Frank Brehm (34.). Ein Knackpunkt der Begegnung war dann die 41. Minute. Nach einer Beleidigung seines Gegenspielers sah Sandro Caltabiano vom SVO die rote Karte. Dennoch hatten die Gäste in der 45. Minute die größte Chance zur Führung. Nach Freistoßflanke von David Schmitz kam Nikolas Deutelmoser aus kurzer Entfernung freistehend zum Kopfball, den Christoph Werz mit einer Mega-Parade aber noch über die Latte lenken konnte.

Einen weiteren wichtigen, wenngleich am Ende etwas glücklichen Dreier konnte der SVS gegen die Gäste aus Oberzell einfahren. Nach einer weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte die Heimelf in Hälfte zwei zwar mehr Spielanteile, die gefährlicheren Aktionen hatten aber die Gäste, ehe Marco Hagel in der 90. Minute doch noch der umjubelte Siegtreffer gelang.

In der zweiten Halbzeit hatte die Heimelf in Überzahl zwar mehr Spielanteile, konnte sich gegen die stabile Defensive der Gäste aber kaum Chancen erspielen. Der SVO hingegen versäumte es bei einigen gefährlichen Gegenstößen, selbst in Führung zu gehen. In der 65. Minute konnte ein Abschluss von Kalteis gerade noch geblockt werden und als sich Bleible in der 75. Minute durchsetzte klärte die SVS-Verteidigung erst kurz vor der Linie. Ein Schuss von David Schmitz aus 20 Metern ging knapp daneben (85.). Als die meisten mit einem Unentschieden rechneten, legte in der 90. Minute der eingewechselte Ercan Tekin in seinem ersten Spiel für den SVS den Ball für den ebenfalls eingewechselten Marco Hagel auf. Dieser hämmerte das Leder aus 10 Metern zum Heimsieg in die Maschen. Ein wichtiger, wenngleich am Ende etwas glücklicher Last-Minute-Sieg.