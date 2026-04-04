Sulmetingen bezwingt Blönried/Ebersbach mit 2:1 (1:1)

Die Heimelf war über weite Strecken der Begegnung die dominierende Elf, vergab aber zu viele Chancen und musste so bis zur Schlussminute warten, eher doch noch der verdiente Siegtreffer fiel. Für den SVS war es der 4. Sieg in Folge und im 4. Bezirksligaduell der erste Dreier gegen die Gäste.
Die erste Chance hatten die Gastgeber in der 12. Minute. Ein Schuss von Fabian Scheck aus 12 Metern wurde noch zur Ecke abgefälscht. Die SGM ging mit der ersten Möglichkeit in Führung. Nach einem langen Ball setzte sich Emil Angerer im 1:1 durch und erzielte aus kurzer Entfernung das 0:1 (19.). Die Heimelf blieb aber dran, Frank Brehm zog auf der rechten Seite unwiderstehlich an seinem Gegner vorbei und legte zurück auf Fabian Scheck, der aus 5 Metern zum 1:1 einschob (31). Ein Schuss von Dario Micic aus 16 Metern verfehlte das Gästegehäuse nur knapp (35.) und einen schönen Abschluss der SGM aus derselben Entfernung konnte SVS-Keeper Marco Pohl mit einer starken Parade noch zur Ecke abwehren (38.).
In der zweiten Halbzeit spielte der SVS auf ein Tor, konnte aber mehrere gute Chancen nicht nutzen. Zunächst scheiterte Frank Brehm mit einem Linksschuss am guten Gäste-Keeper Marcel Halder (59.), ehe ein Schuss von Fabian Scheck aus kurzer Entfernung an die Latte klatschte (71). Als Fabian Gapp in der 81. Minute alleine auf das Gästetor zulief, hatten die SVS-Anhänger den Torschrei schon auf den Lippen, aber auch Gapp scheiterte an Halder, der zudem einen Foulelfmeter von Manuel Pohl in der 87. Minute parieren konnte.
Der verdiente 2:1 Siegtreffer fiel dann aber doch noch. Nach einer von mehreren Ecken landete der Ball bei Manuel Pohl, der mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern das entscheidende Tor zum erneuten Dreier erzielte (90.).