Sulmetingen bezwingt Blönried/Ebersbach mit 2:1 (1:1)

Die Heimelf war über weite Strecken der Begegnung die dominierende Elf, vergab aber zu viele Chancen und musste so bis zur Schlussminute warten, eher doch noch der verdiente Siegtreffer fiel. Für den SVS war es der 4. Sieg in Folge und im 4. Bezirksligaduell der erste Dreier gegen die Gäste.

Die erste Chance hatten die Gastgeber in der 12. Minute. Ein Schuss von Fabian Scheck aus 12 Metern wurde noch zur Ecke abgefälscht. Die SGM ging mit der ersten Möglichkeit in Führung. Nach einem langen Ball setzte sich Emil Angerer im 1:1 durch und erzielte aus kurzer Entfernung das 0:1 (19.). Die Heimelf blieb aber dran, Frank Brehm zog auf der rechten Seite unwiderstehlich an seinem Gegner vorbei und legte zurück auf Fabian Scheck, der aus 5 Metern zum 1:1 einschob (31). Ein Schuss von Dario Micic aus 16 Metern verfehlte das Gästegehäuse nur knapp (35.) und einen schönen Abschluss der SGM aus derselben Entfernung konnte SVS-Keeper Marco Pohl mit einer starken Parade noch zur Ecke abwehren (38.).