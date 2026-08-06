Sulingen will dem Favoriten Paroli bieten

Für den Sulinger Coach zählt Wagenfeld dennoch zu den stärksten Mannschaften der Liga. „Wagenfeld gehört für mich zu den absoluten Topteams der Liga. Sie spielen den wohl intensivsten Fußball, bringen enorme Qualität mit und haben mit Spielern wie Chris Brüggemann, Alexander Natzke und Neuzugang Alen Sujevic außergewöhnliche Individualisten in ihren Reihen.“ Solche Spieler könnten „Partien auch dann entscheiden, wenn es einmal nicht optimal läuft“.

„Mit dem TuS Wagenfeld erwartet uns zum Saisonauftakt gleich ein echtes Brett“, sagt Rosenthal. Dabei schränkt er seine Einordnung bewusst ein: „Den STK Eilvese klammere ich bei solchen Vergleichen bewusst aus. Durch den Zwangsabstieg ist das für mich eine Oberligamannschaft, die in dieser Liga eine Sonderrolle einnimmt. Deshalb beziehe ich sie in meine Bewertung der Konkurrenz nicht mit ein.“

Rosenthal verweist zudem auf die unterschiedlichen Voraussetzungen beider Vereine. „Während Wagenfeld einen oberligaerfahrenen Spieler vom TSV Wetschen verpflichtet, holen wir Spieler aus der 1. Kreisklasse und versuchen, sie bei uns weiterzuentwickeln. Das ist unsere Philosophie, und dazu stehen wir.“

Personalsorgen zum Saisonstart

Trotz der klaren Außenseiterrolle reist Sulingen keineswegs mit einer defensiven Grundhaltung in den Saisonauftakt. „Natürlich werden wir trotzdem nicht die weiße Flagge hissen“, betont Rosenthal. „Wir wollen wie immer alles investieren und versuchen, Wagenfeld Paroli zu bieten.“

Dabei zeigt sich der Trainer durchaus realistisch. „Wenn mir vor dem Spiel jemand ein Unentschieden anbieten würde, würde ich das gegen eine Mannschaft dieser Qualität sofort unterschreiben. Trotzdem werden wir alles dafür tun, vielleicht sogar mehr mitzunehmen.“

Für Rosenthal besitzt die Begegnung darüber hinaus eine besondere Bedeutung. „Für uns ist dieses Spiel zugleich eine ideale Standortbestimmung. Gleich zum Auftakt sehen wir, wo wir gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga stehen und woran wir weiter arbeiten müssen.“

Die Aufgabe wird zusätzlich durch personelle Ausfälle erschwert. „Uns fehlen vier Urlauber, was personell natürlich wehtut“, erklärt der FC-Coach. Dennoch blickt er optimistisch auf den Saisonstart: „Wir werden eine Mannschaft auf den Platz bringen, die sich wehren, den Zuschauern ein gutes Spiel bieten und alles dafür geben wird, Wagenfeld das Leben so schwer wie möglich zu machen.“