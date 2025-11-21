Sulingen warnt vor „echtem Kampfspiel“

Der FC Sulingen geht als Tabellen-Sechster in sein Heimspiel gegen den Vorletzten SV Heiligenfelde, doch Trainer Stefan Rosenthal warnt eindringlich vor der vermeintlich leichten Aufgabe. Zu präsent sind die Erinnerungen an deutliche Niederlagen in der jüngeren Vergangenheit.

Er erinnert daran, dass sich diese Muster bereits mehrfach gezeigt haben: „Letzte Saison haben wir Déjà-vu-mäßig das Hinspiel hochverdient gewonnen und im Rückspiel richtig den Arsch voll gekriegt. Dieses Jahr haben wir wieder das Hinspiel hochverdient gewonnen – und jetzt geht es in Sulingen wieder um die Wurst.“

„Auf dem Papier sieht es nach einer Pflichtaufgabe aus gegen einen Abstiegskandidaten“, sagte Rosenthal. „Aber die 0:4-Niederlage aus dem April ist uns allgegenwärtig. Da haben sie uns richtig schön zerpflückt.“

Aus seiner Sicht ist klar, dass Heiligenfelde diesmal besonders unter Druck steht:

„Um die Wurst geht es für Heiligenfelde sowieso im wahrsten Sinne des Wortes. Sie müssen punkten.“

Entsprechend erwartet er ein intensives Spiel:

„Ich erwarte einen kampfstarken, zweikampfstarken und laufstarken Gegner, der uns alles abverlangen wird.“

Platzverhältnisse kritisch – „Heiligenfelde hat da vielleicht die Nase vorn“

Besonders die schwierigen Rahmenbedingungen könnten den Gästen entgegenkommen.

„Da zählt manchmal mehr der Kampf als das Fußballerische“, sagte Rosenthal. „Und da hat Heiligenfelde vielleicht ein Stück die Nase vorn.“

Der Platz sei nach dem Spiel gegen Steimbke „umgepflügt“ worden, die Wetterlage unsicher:

„Wir müssen mal schauen, ob das überhaupt klappt, wenn es jetzt am Wochenende friert.“

Dennoch sieht Rosenthal dem Spiel mit Spannung entgegen:

„Uns erwartet ein echtes Kampfspiel. Halten wir voll dagegen, glaube ich, dass wir uns durchsetzen können. Halten wir nicht voll dagegen, werden wir Probleme bekommen.“

Personal: „Es hört sich schon an, als wollte ich Mitleid – das wollen wir gar nicht“

Zur Personalsituation äußerte sich Rosenthal wie gewohnt offen – aber ohne zu klagen:

„Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, jede Woche darüber zu sprechen, wer uns alles fehlt. Es hört sich schon fast so an, als wenn ich Mitleid haben möchte. Das wollen wir gar nicht.“

Er betont die Breite des Kaders:

„Wir haben jede Woche eine schlagkräftige Truppe auf dem Feld.“

Dies gelte auch diesmal:

„Zu letzter Woche fehlen uns vier Leute, dafür kommen aber vier wieder zurück aus Verletzungen oder aus Erkältungswellen.“

Klar ist aber auch: Einige kehren unter besonderen Umständen zurück.

„Thorben Klöcker wird das Tor hüten, kommt frisch aus Corona, hat also gar nicht trainiert.“

Zudem werden Jonas Lengauer und Hugo Noske zurückkehren.

Grundsätzlich zeigt sich Rosenthal aber optimistisch:

„Wir werden immer 14, 15 schlagkräftige Jungs am Start haben und wollen die Partie natürlich zu unseren Gunsten entscheiden.“

Das Ziel ist klar formuliert:

„Wir wollen auf 28 Punkte kommen und uns vor der Winterpause vielleicht sogar nochmal an Platz fünf heranpirschen. Mal sehen, ob das klappt.“