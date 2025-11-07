Sulingen reist mit Torwart-Sorgen nach Esperke

Vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim SV Esperke 1929 (Anstoß 15 Uhr) steht der FC Sulingen vor einer echten Herausforderung. Nicht nur die Personalsituation ist angespannt, auch der Gegner gilt als kampfstarker und unangenehmer Aufsteiger. Trainer Stefan Rosenthal bleibt dennoch gelassen: „Wir freuen uns auf die Aufgabe, weil es für uns ein Stück weit Neuland ist. In Esperke haben wir noch nie gespielt, und wir freuen uns immer, wenn wir neue Vereine kennenlernen und neue Infrastrukturen sehen können.“

Der Sulinger Coach blickt dem Duell mit Neugier entgegen – auch abseits des Sportlichen. „Das bringt auch immer so ein bisschen Ideen mit, vielleicht für die eigene Anlage“, sagt Rosenthal. Sportlich weiß er um die Qualität des kommenden Gegners: „Esperke spielt eine ordentliche Rolle und hat richtig gute Kicker in der Offensive. Sie arbeiten defensiv sehr kompakt und hauen kämpferisch immer alles raus – egal, wie der Spielstand ist.“

Die Platzverhältnisse am Samstag dürften gut sein, was Rosenthal freut: „Nach dieser schönen Wetterwoche steht einem normalen Spiel wohl nichts im Weg.“ Für seine Mannschaft geht es dabei nicht nur um drei Punkte, sondern auch um das Fortsetzen einer positiven Serie. „Wir sind jetzt lange, lange ungeschlagen und das wollen wir bleiben. Wenn wir unser Ziel, Platz sechs an Weihnachten, erreichen wollen, dann müssen wir unseren Weg weitergehen – und dafür in Esperke mindestens einen Punkt holen“, betont der Trainer.

Doch die Vorbereitung auf die Partie verlief alles andere als optimal. „Uns hat die Erkältungswelle voll erwischt“, berichtet Rosenthal. „Das Feldspielermaterial, so nenne ich es mal, ist ausreichend vorhanden, obwohl auch dort vier bis fünf Absagen im Training waren.“ Besonders brisant: Die Torwartfrage ist noch völlig offen.

„Im Tor drückt der Schuh tatsächlich. Thorben Klöcker ist beruflich verhindert, und Daniel Poda liegt die ganze Woche krank im Bett“, erklärt Rosenthal. „Die Torhüter aus der zweiten Mannschaft sind auch privat verhindert. Da müssen wir jetzt ein bisschen basteln.“ Mit einem Anflug von Galgenhumor fügt er hinzu: „Vielleicht testen wir heute im Abschlusstraining mal ein paar Feldspieler, die ins Tor gehen. Das ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint – aber es nützt ja nichts.“

Trotz der widrigen Umstände gibt sich Rosenthal kämpferisch: „Wir müssen irgendwie schauen, dass wir das hinbiegen und uns zumindest Gedanken machen, wer ins Tor gehen könnte und dort versucht, den Kasten sauber zu halten. Einfach wird das sicher nicht, aber wir sind trotzdem guter Dinge.“

Selbstvertrauen als Trumpf – „Man merkt den Jungs an, dass sie breiter auftreten“

Mit zuletzt zwei Siegen in Folge – einem 2:1 in Stuhr und dem klaren 7:1 gegen Gessel-Leerssen – reist Sulingen mit Selbstvertrauen an. „Wir haben in den letzten Wochen viel Selbstvertrauen getankt, und das spürt man auch beim Training“, sagt Rosenthal. „Die Jungs gehen mit einer etwas breiteren Brust als noch im September zu Werke.“

In der Tabelle rangiert Sulingen aktuell auf Platz sieben, punktgleich mit dem Sechsten TuS Leese. Der kommende Gegner Esperke, ebenfalls Aufsteiger, steht mit 13 Punkten auf Rang zwölf, kämpft aber regelmäßig engagiert gegen etablierte Teams. Rosenthal warnt daher vor Übermut: „Das wird kein Spaziergang. Wir treffen auf eine Mannschaft, die kämpft, läuft und nie aufsteckt. Wir müssen unseren Flow mitnehmen und mit der richtigen Einstellung auftreten.“

Der Trainer sieht seine Mannschaft dennoch auf einem guten Weg: „Wir wollen den November erfolgreich gestalten, um an Weihnachten gut dazustehen. Dafür brauchen wir auch in Esperke eine konzentrierte und mutige Leistung – egal, wer am Ende im Tor steht.“