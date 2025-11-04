Sulingen mit Offensivfeuerwerk – 7:1 gegen Gessel-Leerssen

Der FC Sulingen hat am Wochenende in der Bezirksliga ein klares Zeichen gesetzt: Mit einem eindrucksvollen 7:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Gessel-Leerssen zeigte die Mannschaft von Trainer Stefan Rosenthal nicht nur Spielfreude, sondern auch Konsequenz vor dem Tor – Tugenden, die zuletzt gefehlt hatten. „In der Höhe verdient ist immer fraglich“, ordnete Rosenthal das Ergebnis direkt nach der Partie ein. „Aber wir haben hochverdient gewonnen. Es gab keinen Zweifel daran, wer an diesem Tag der verdiente Sieger war.“

Trotz der komfortablen Führung zeigte sich der Trainer zur Halbzeit nicht vollends zufrieden: „Das Ergebnis war das Beste an der ersten Halbzeit. Spielerisch war das nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten eigentlich flach und sicher in die Spitze spielen, aber wir haben zu oft hohe, unpräzise Bälle gespielt.“ In der Kabine forderte Rosenthal deshalb mehr Ruhe und Zielstrebigkeit im Passspiel – mit Erfolg.

Von Beginn an bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen. Sulingen agierte feldüberlegen, ließ den Ball laufen und drängte Gessel-Leerssen tief in die eigene Hälfte. Der Führungstreffer fiel in der 13. Minute: Rico Lüllmann zog aus 16 Metern ab, der Ball sprang tückisch auf und fand den Weg ins Netz. „Bei dem Wetter geht so ein Aufsetzer natürlich immer rein“, kommentierte Rosenthal schmunzelnd. Das 2:0 folgte nach rund einer halben Stunde, als Maurice Krüger einen Handelfmeter sicher verwandelte.

Effizienz und Spielfreude nach der Pause – Lüllmann überragt, Scholtes setzt Schlusspunkt



Nach dem Seitenwechsel drehte Sulingen auf. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff fiel das 3:0 – allerdings durch ein Eigentor von Maris Beuke, der eine scharfe Flanke von Maurice Krüger unglücklich ins eigene Netz abfälschte (57.). Kurz darauf stellte Bennet Grunert auf 4:0. Er hatte zunächst Pech, als Gästekeeper Arne Jacob seinen ersten Abschluss parierte, doch nach einem Querpass von Alper Yildirim drückte er den Ball im zweiten Versuch über die Linie.

Anschließend kam der große Auftritt von Rico Lüllmann, der mit zwei sehenswerten Treffern seine herausragende Tagesform bestätigte. Das 5:0 war eigentlich gar nicht so geplant: Nach einer kurz ausgeführten Ecke zirkelte Lüllmann den Ball von der rechten Seite direkt in den Winkel. „Er selbst hat gesagt, das sollte eigentlich eine Flanke werden“, berichtete Rosenthal, „aber am Ende war’s ein Traumtor.“ Beim 6:0 zeigte Lüllmann dann seine ganze Klasse: Nach einer Brustannahme nahm er den Ball per Dropkick und traf aus rund 20 Metern präzise ins lange Eck. „Rico hat heute aus einer guten Mannschaft herausgeragt“, lobte der Trainer. „Mit seinen Toren und Vorlagen war er überall zu finden.“

Der Ehrentreffer für Gessel-Leerssen fiel in der 80. Minute, als sich Sulingens Torhüter und Innenverteidiger nicht einig waren und Maris Beuke ins leere Tor einschieben konnte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Ricardo Scholtes in der 89. Minute, als er eine Flanke von Jonas Lengauer per Kopf zum 7:1-Endstand verwertete. „Ein gelungener Abschluss zu einem insgesamt sehr gelungenen Auftritt“, fasste Rosenthal zusammen.

Wermutstropfen Verletzung – Rosenthal lobt Moral und Ausdauer des Gegners



Trotz der klaren Überlegenheit fand der Sulinger Coach auch anerkennende Worte für den Gegner: „Man muss Gessel zugutehalten, dass sie sich nie aufgegeben haben. Sie hatten am Donnerstagabend schon in Neuenkirchen gespielt – also vor nur drei, vier Tagen – und trotzdem bis zum Ende gekämpft. Das relativiert das 7:1 vielleicht ein Stück weit.“

Überschattet wurde der Heimsieg jedoch von der Verletzung von Maurice Krüger, der zur Halbzeit ausgewechselt werden musste. „Wermutstropfen ist nicht das Gegentor, sondern die schwerere Verletzung von Maurice“, erklärte Rosenthal sichtlich betroffen. „Unsere Physiotherapeutin meint, es ist mindestens ein Muskelfaserriss, möglicherweise sogar ein Muskelbündelriss im Oberschenkel. Das könnte leider etwas länger dauern.“

Blick nach vorn – „Wir stehen da, wo wir hingehören“



In der Tabelle kletterte Sulingen durch den Kantersieg auf Platz sieben. Rosenthal zeigte sich mit der Entwicklung seiner Mannschaft insgesamt zufrieden: „Wir stehen jetzt da, wo wir unserer Meinung nach hingehören. Die Jungs haben heute gezeigt, dass sie auch nach einer Entscheidung im Spiel konzentriert bleiben können. Das war in der Vergangenheit nicht immer selbstverständlich.“

Der Trainer hob die Geschlossenheit des Teams hervor und betonte zugleich, dass der Sieg kein Anlass zur Überheblichkeit sei: „Wir haben uns oft anhören müssen, dass wir zu wenig Tore schießen. Heute haben wir gezeigt, dass wir das können. Aber das war nur ein Schritt. Wir wollen den November weiter erfolgreich gestalten, damit wir an Weihnachten gut dastehen und für die Rückrunde eine gute Ausgangsposition haben. Eins nach dem anderen – das ist unser Weg.“