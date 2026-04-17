Sulingen lässt nichts anbrennen

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Heiligenfelde hat beim FC Sulingen mit 1:3 verloren. Der Anschlusstreffer in der Schlussphase brachte kurz Spannung, die die Gastgeber jedoch sofort wieder erstickten.

Die Gastgeber sahen die Partie ähnlich klar. Trainer Stefan Rosenthal sprach von „einem hochverdienten 3:1-Sieg für uns“ und betonte: „Gegen einen, wie immer, unangenehmen Gegner haben wir vieles richtig gemacht.“

Trainer Pascal Witt ordnete die Partie entsprechend ein: „Zum gestrigen Spiel: Am Ende ein verdienter Sieg für Sulingen. Es gab Phasen, in denen wir es gut gemacht haben, aber über weite Strecken waren wir mit dem Ball zu unkonzentriert.“

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Sulingen die spielbestimmende Mannschaft. Heiligenfelde fand offensiv nur selten Lösungen. „Wir sind zu selten wirklich gefährlich und zielstrebig in die gegnerische Hälfte gekommen. Die Gegentore fallen zudem zu unglücklichen Zeitpunkten“, sagte Witt.

Kurz vor der Pause ging Sulingen in Führung: Nach Vorlage von Maurice Krüger traf Rene Schomburg (43.) zur Führung. „Das 1:0 fällt kurz vor der Halbzeit. Nach Vorlage von Maurice Krüger steht Rene Schomburg richtig und schiebt den Ball überlegt ins lange Eck. Ein schönes Tor, weil es sauber mit der Innenseite abgeschlossen war – das galt im Übrigen für alle unsere Treffer“, erklärte Rosenthal.

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. Bennet Grunert erhöhte in der 85. Minute auf 2:0. „Dann spielen wir es gut bis zur Grundlinie aus, legen zurück und Bennet Grunert trifft von der Strafraumkante mit einem überlegten Abschluss“, so Rosenthal.

Zwar verkürzte Jan-Luca Sperling (87.) noch einmal, doch die Antwort folgte prompt. „Nach einem langen Ball sind wir kurz unaufmerksam und bekommen das 2:1. Der Ball wird nicht gut verteidigt und trudelt eher ins Tor – das war ärgerlich. Aber wir reagieren direkt und machen zwei, drei Minuten später das 3:1“, sagte Rosenthal. Den Schlusspunkt setzte erneut Grunert (90.+3).

Witt zog ein gemischtes Fazit: „Es war kein schlechtes Spiel von uns, aber auch kein gutes. Aktuell ist es so, dass wir ein sehr gutes Spiel brauchen, um zu punkten – das haben wir gestern nicht geschafft.“

Rosenthal hob vor allem die Leistung seiner Mannschaft hervor: „In der zweiten Halbzeit haben wir die Intensität erhöht und uns deutlich mehr Torchancen erarbeitet. Leider haben wir es verpasst, frühzeitig den Deckel draufzumachen und den Gegner unnötig im Spiel gehalten.“

Zudem betonte er die personellen Veränderungen: „Nach dem intensiven Spiel in Neuenkirchen haben wir auf sechs Positionen rotiert und trotzdem eine solche Leistung gezeigt – das ist positiv.“

Sein Fazit fiel eindeutig aus: „Ich würde nicht von einem Pflichtsieg sprechen, aber er war hochverdient. Wir sind aktuell auf einem guten Weg.“

Für den SV Heiligenfelde richtet sich der Blick bereits nach vorne: „Jetzt geht es am Sonntag zu Hause gegen Sudweyhe. Das sind immer intensive Spiele, mit einer gewissen Anspannung auf beiden Seiten. Ich hoffe, dass wir an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen können und diesmal zu Hause punkten.“

FC Sulingen – SV Heiligenfelde 3:1

FC Sulingen: Thorben Klöcker, Bennet Könker, Dennis Könker, Jonas Lengauer, Jarno Kastens, Hugo Noske (69. Lukas Lohmeyer), Rene Schomburg (72. Bennet Grunert), Rico Lüllmann, Marek Schacht (81. Frithjof Lohmeier), Maurice Krüger (82. Josia Krüger), Christian Zerfowski (72. Maksim Ditmann) - Trainer: Stefan Rosenthal

SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Kevin Gibek, Jan-Niklas Bahll, Colin Tettenborn, Marvin Godesberg, Lance Glander, Fredrik Raake (82. Enno Beckmann), Tristan Godesberg, Mika Malte Ulrich, Luca Godesberg (59. Jan-Luca Sperling), Hasan Sabehaioun - Trainer: Pascal Witt

Schiedsrichter: Nils Haak

Tore: 1:0 Rene Schomburg (43.), 2:0 Bennet Grunert (85.), 2:1 Jan-Luca Sperling (87.), 3:1 Bennet Grunert (90.+3)