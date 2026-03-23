Sulingen kassiert Dämpfer in Leese – "Uns haben die Basics gefehlt"

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste ideal. Bereits in der 3. Minute brachte Rico Lüllmann den FC Sulingen per Strafstoß in Führung. Doch die frühe Führung erwies sich im Nachhinein eher als trügerisch.

Entsprechend deutlich fiel die Analyse des Trainers aus: „Ich muss mit den Jungs heute hart ins Gericht gehen. Das war eine sehr enttäuschende Leistung.“ Rosenthal stellte klar: „Ein verdienter Sieg für Leese. Uns haben die Basics gefehlt – Zweikampfverhalten, Präsenz, einfache Dinge.“

Leese kam früh zurück: In der 11. Minute nutzte Jegerchwin Tero eine unzureichend geklärte Situation zum Ausgleich. „Das müssen wir einfach konsequent verteidigen – dann fällt dieses Tor nicht,“ so Rosenthal.

„Vielleicht hat uns das eine falsche Sicherheit gegeben. Wir waren uns zu sicher – das entschuldigt aber nicht, dass wir danach so nachgelassen haben,“ kritisierte Rosenthal.

Fehler entscheiden das Spiel

Bis zur Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Sulingen sogar die große Chance zur erneuten Führung hatte. Frithjof Lohmeier traf jedoch nur den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie endgültig. Dustin Meinking (50.) brachte Leese in Führung – erneut nach einem Fehler im Sulingener Aufbauspiel. „Wir hatten den Ball eigentlich schon, müssen ihn nur klären – stattdessen legen wir ihn dem Gegner quasi vor,“ ärgerte sich Rosenthal.

Zwar gelang Dennis Könker nur sechs Minuten später der Ausgleich zum 2:2, doch die Antwort folgte prompt: Sedo Haso stellte in der 60. Minute den alten Abstand wieder her.

„Wir waren bei ersten und zweiten Bällen nicht präsent. Das zieht sich durch das ganze Spiel,“ so Rosenthal.

Deutliche Worte vom Trainer

Besonders ärgerlich aus Sicht des Trainers: Die Mannschaft setzte die taktischen Vorgaben nicht um. „Es geht nicht darum, dass wir mal verlieren – das gehört dazu. Aber wir haben uns nicht an die Spielregeln gehalten, die wir vorgegeben haben. Das ärgert mich am meisten.“

Selbst taktische Anpassungen und personelle Wechsel brachten keine Wende. „Egal was wir gemacht hätten – wir hätten dieses Spiel heute nicht gewonnen,“ lautete das ernüchternde Fazit.

In der Tabelle bleibt der FC Sulingen mit 28 Punkten auf Rang sieben, muss den Blick aber nach unten richten. Rosenthal stellte klar: „Platz fünf oder sechs können wir uns so abschminken. Jetzt geht es eher darum, in den Top zehn zu bleiben.“

Mit dem nächsten Gegner wartet direkt die nächste Herausforderung: TuS Wagenfeld. Für Rosenthal ein Gradmesser: „Das ist ein Top-Team. Da wollen wir hin – und da werden wir sehen, wie weit wir noch weg sind.“