Sulingen gewinnt turbulentes Bezirksliga-Duell bei Heiligenfelde

Der FC Sulingen hat sein Auswärtsspiel beim SV Heiligenfelde mit 4:3 gewonnen. Trotz einer dominanten ersten Halbzeit und einer frühen 2:0-Führung geriet das Spiel in der zweiten Hälfte noch einmal in die heiße Phase, da die Gastgeber stark zurückkamen.

„Anfang der zweiten Halbzeit hat Heiligenfelde mehr Druck gemacht, aber wir haben ordentlich dagegengehalten“, so Rosenthal weiter. „Aus einer Kontersituation haben wir das 3:1 erzielt, bis dahin war das ein verdienter Zwischenstand.“

Sulingens Trainer Stefan Rosenthal bewertete den Sieg als „einen sehr, sehr unnötigen wilden Ritt“. Seine Mannschaft habe „in der ersten Halbzeit das Spiel richtig, richtig gut im Griff“ gehabt und „verdient 2:0 geführt“. Das 2:1 kurz vor der Pause bezeichnete er als „klassischen Anschlusstreffer“, der „das Spiel ein Stück weit aus der Hand gab“.

Doch „wir haben es dann unnötig hergeschenkt durch zwei Fehler unseres Torwarts Daniel Poder und ein Eigentor“, führte er aus. „Ich glaube nicht, dass Heiligenfelde sonst an diesem Tag nochmal in die Spur gefunden hätte.“ Besonders hob Rosenthal das Siegtor hervor: „Chapeau an meine Mannschaft, dass sie nach dem 3:3 noch das 4:3 erzielt hat – das war ein schöner Spielzug über links, und unser junger Neuzugang Maxim Dittmann stand goldrichtig.“

Heiligenfeldes Trainer Pascal Witt zeigte sich deutlich kritischer mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft: „Die erste Halbzeit geht klar an Sulingen. Wir haben keine Einsatzbereitschaft gezeigt und sind verdient mit 2:1 in die Pause gegangen.“ Dabei sei das 2:1 für Heiligenfelde sogar „glücklich“ gewesen. „Sulingen hätte uns bei 0 Toren halten können, da können wir uns glücklich schätzen.“

Im zweiten Durchgang sei seine Mannschaft „deutlich besser, spielbestimmend und mit mehr Chancen“ gewesen. „Wir hätten den Ausgleich durch Colin Tettenborn machen können, haben es aber nicht geschafft und dann das 3:1 nach einem sehr gut getimten Befreiungsschlag kassiert.“

Trotzdem habe das Team „Moral gezeigt“, sei noch zweimal zum 3:3 zurückgekommen, ehe „wir das 4:3 nicht gut verteidigt haben“. Witt bilanzierte: „Am Ende stehen wir mit null Punkten da, obwohl eigentlich ein Unentschieden verdient gewesen wäre.“ Er ergänzte: „Das ist die Konsequenz der Nichtleistung in der ersten Halbzeit.“

Rosenthal und Witt gratulierten sich gegenseitig zu einer guten Partie, die mit einer engen Entscheidung endete. Sulingen nimmt drei Punkte mit, Heiligenfelde bleibt nach einem starken Kampf ohne Zähler.