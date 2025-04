SuK Canlar wehrt sich gegen Vorwürfe: "Fußball sollte verbinden"

Der Eklat rund um den Spielabbruch in der Bezirksliga-Partie zwischen dem TuS Ahmsen und SuK Canlar Bielefeld hat eine zweite Perspektive bekommen: Nach der Darstellung des Heimvereins meldet sich nun SuK Canlar zu Wort – und erhebt deutliche Kritik am Schiedsrichter sowie am Umgang mit seinem Team und den Zuschauern.

Nach dem zwischenzeitlichen 2:1 für Ahmsen eskalierte die Situation weiter. Beim Torjubel soll ein Spieler der Gastgeber seinen Akteur am Nacken gepackt haben. „Unser Spieler versuchte sich reflexartig zu befreien und schlug dabei die Hand des Gegners weg“, erklärt er. Die Folge war der zweite Platzverweis gegen Canlar – laut Gäste erneut ohne Bewertung der gegnerischen Aktion. „Der Schiedsrichter hatte die Szene nicht einmal selbst gesehen und reagierte nur auf Zurufe.“

Was dann passierte, war aus Sicht von Canlar nicht mehr zu steuern: Noch während des Torjubels in der Nähe der Mittellinie habe laut Stellungnahme des Vereins ein Ahmsener Spieler „unseren Spieler mit beiden Händen am Hals packte“, sorgte für eine erneute Eskalation. Zwei Auswechselspieler von Canlar seien daraufhin auf das Feld gelaufen – laut SuK Canlar Bielefeld jedoch „nicht, um zu provozieren, sondern um zu deeskalieren“. Wenig später sei der Schiedsrichter kommentarlos vom Spielfeld verschwunden. "Während dieser gesamten Auseinandersetzung war die Pfeife des Schiedsrichters nicht zu hören. Auf beiden Seiten herrschte eine klare Verwirrung darüber, wie es nun mit dem Spielverlauf weitergeht", heißt es in der Stellungnahmeweiter.

"Mit beiden Händen am Hals gepackt"

Mit der zweiten Hinausstellung war das Spiel kaum noch zu kontrollieren. „Die Provokationen auf dem Platz und von außen wurden stärker, und die Emotionen sind hochgekocht. Unser Team fühlte sich zutiefst ungerecht behandelt. Entsprechend schwer fiel es, diese einseitige und aus unserer Sicht ungerechte Entscheidung einfach hinzunehmen", so der Co-Trainer.

"Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Gewalt"

SuK Canlar Bielefeld betont, dass das Spiel auch unabhängig vom Ergebnis gemeldet worden wäre: „Für uns steht nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern die Werte und die Außendarstellung unseres Vereins. Wir distanzieren uns klar von jeglicher Form von Gewalt.“

Sein Fazit fällt deutlich aus: „Der Schiedsrichter hat das Spiel mit seinen Entscheidungen in eine Richtung gelenkt und war nicht in der Lage, die Kontrolle über das Geschehen zu behalten. Es braucht dringend mehr Schulungen zu Konfliktmanagement, Sensibilisierungsmaßnahmen zu Themen wie interkultureller Kompetenz und Diskriminierung. Solche Aussagen dürfen im Fußball keinen Platz haben.“

Das Sportgericht wird den Vorfall nun bewerten und eine Entscheidung über die Wertung der Partie treffen müssen. Klar ist: Eine einheitliche Sicht auf die Geschehnisse gibt es bislang nicht – dafür umso größere Spannungen, die weit über die 90 Minuten hinausreichen.