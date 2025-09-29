Suhl trotzt dem Spitzenreiter

„Wie so oft in dieser Saison sind wir gut in die Partie gestartet, hatten viel Ballbesitz und Spielkontrolle“, analysierte Suhl-Coach Sven Stößel nach dem Abpfiff. Die Gastgeber waren von Beginn an tonangebend, erarbeiteten sich im ersten Durchgang zahlreiche Chancen – ließen dabei jedoch die Effizienz vermissen. Besonders "Zico" (Zakreya Alhadi Alajami Abushrmet) brachte früh Schwung in die Offensive, scheiterte aber zweimal knapp am glänzend aufgelegten Meininger Keeper Henning (18./20.). Auch Tim Fabib (20.) und Ibrahim El Hajj (23., 27.) hatten vielversprechende Abschlüsse – ein Tor wollte jedoch nicht fallen. „Wir sind oft im letzten Drittel an der vierbeinigen Abwehr der Meininger gescheitert, aber wir hatten guten Spirit in der Mannschaft und mit dem Eins-gegen-Eins nach 25 Minuten auch eine 100-prozentige Chance“, ärgerte sich Stößel über die mangelnde Chancenverwertung. Wie es im Fußball oft läuft, bestraften die Gäste die Suhler Nachlässigkeit eiskalt. Nach einem individuellen Fehler im Aufbauspiel nutzte Meiningen einen Umschaltmoment zum Führungstreffer – Samimi markierte mit dem zweiten ernstzunehmenden Abschluss der Gäste das 0:1 (43.). „Es kommt wie es kommen muss“, kommentierte Stößel trocken.

Nach der Pause entwickelte sich das Spiel zunehmend zäh. Meiningen zog sich tief in die eigene Hälfte zurück, stand mit allen Mannen kompakt und lauerte auf Konter. Suhl blieb klar spielbestimmend, kam aufgrund der eng gestaffelten Defensive der Gäste jedoch nur selten in gefährliche Zonen. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, aber sind selten in torgefährliche Räume gekommen“, so Stößel. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich hatte Paul Eckstein, dessen präziser Freistoß an die Unterkante der Latte klatschte und zurück ins Feld sprang – Pech für die Gastgeber, die in der Schlussphase nochmals alles nach vorne warfen. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 84. Minute: Eine Ecke von El Hajj fand den Kopf von Kursae Yousha, der zum umjubelten 1:1 einköpfte. In der Schlussminute sorgte eine strittige Szene im Meininger Strafraum noch einmal für Diskussionen – statt Elfmeter für Suhl entschied der Schiedsrichter jedoch auf Offensivfoul. Stößel resümierte: „Wir belohnen uns aktuell für unseren enormen spielerischen Aufwand zu wenig, und Schiedsrichterentscheidungen in den letzten Wochen waren auch nicht immer auf unserer Seite. Unterm Strich springen zu wenig Ertrag und Punkte für den Aufwand raus – aber wir gehen weiter unseren Weg.“

Fazit: Mit dem Punktgewinn setzt Suhl ein weiteres Ausrufezeichen und bleibt als Aufsteiger in der Landesklasse ein unangenehmer Gegner – besonders für Teams aus dem oberen Tabellenbereich. Meiningen hingegen musste zum zweiten Mal in dieser Saison Federn lassen, bleibt aber Spitzenreiter der Landesklasse 3