Suhl trotzt dem Spitzenreiter

Der 1. Suhler SV 06 bleibt auch im Heimspiel gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer VfL Meiningen wettbewerbsfähig und sendet ein weiteres Ausrufezeichen in der Landesklasse 3. Beim 1:1-Unentschieden gegen den Thüringenliga-Absteiger zeigten die Schützlinge von Trainer Sven Stößel erneut, dass sie nicht nur mithalten, sondern auch das Spiel diktieren können. Am Ende war es der Favorit aus Meiningen, der mit dem Remis deutlich besser leben konnte.
Nach der Pause entwickelte sich das Spiel zunehmend zäh. Meiningen zog sich tief in die eigene Hälfte zurück, stand mit allen Mannen kompakt und lauerte auf Konter. Suhl blieb klar spielbestimmend, kam aufgrund der eng gestaffelten Defensive der Gäste jedoch nur selten in gefährliche Zonen. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, aber sind selten in torgefährliche Räume gekommen“, so Stößel. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich hatte Paul Eckstein, dessen präziser Freistoß an die Unterkante der Latte klatschte und zurück ins Feld sprang – Pech für die Gastgeber, die in der Schlussphase nochmals alles nach vorne warfen. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 84. Minute: Eine Ecke von El Hajj fand den Kopf von Kursae Yousha, der zum umjubelten 1:1 einköpfte. In der Schlussminute sorgte eine strittige Szene im Meininger Strafraum noch einmal für Diskussionen – statt Elfmeter für Suhl entschied der Schiedsrichter jedoch auf Offensivfoul. Stößel resümierte: „Wir belohnen uns aktuell für unseren enormen spielerischen Aufwand zu wenig, und Schiedsrichterentscheidungen in den letzten Wochen waren auch nicht immer auf unserer Seite. Unterm Strich springen zu wenig Ertrag und Punkte für den Aufwand raus – aber wir gehen weiter unseren Weg.“
Fazit: Mit dem Punktgewinn setzt Suhl ein weiteres Ausrufezeichen und bleibt als Aufsteiger in der Landesklasse ein unangenehmer Gegner – besonders für Teams aus dem oberen Tabellenbereich. Meiningen hingegen musste zum zweiten Mal in dieser Saison Federn lassen, bleibt aber Spitzenreiter der Landesklasse 3