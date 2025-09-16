Süzer mit Dreierpack: Immenbeck besiegt Oste/Oldendorf

In der 2. Kreisklasse Stade hat die TSV Eintracht Immenbeck III am 5. Spieltag den zweiten Sieg in Folge eingefahren und den FC Oste/Oldendorf III mit 6:3 geschlagen. Während die Gastgeber nun im Aufwind sind, bleibt Oste/Oldendorf nach drei Niederlagen Tabellenletzter.

Die Gäste kamen etwas besser in die Partie, ohne dass beide Teams zunächst torgefährlich wurden. Immenbeck nutzte dann die erste große Gelegenheit: Nach einem schönen Pass schob Tom Collin Heibing in der 25. Minute zum 1:0 ein. Der Ausgleich fiel nur zwei Minuten später, als Felix Schomaker nach einer Flanke von Jonas Helmke traf. Immenbeck antwortete schnell, erneut war es Heibing, der nach einer Ecke zur Stelle war. Noch vor der Pause erhöhte Niklas Nibbe nach Chaos im Strafraum auf 3:1, ehe Christoph Peters im direkten Gegenzug auf 3:2 verkürzte.

Nach dem Seitenwechsel spielte Immenbeck ruhiger und ließ den Ball laufen. Die Folge war das 4:2 durch Nurhak Süzer, der per Foulelfmeter traf, auch wenn dieser Strafstoß umstritten war. Kurz darauf erhöhte Süzer auf 5:2. Doch auch Oste erhielt einen zweifelhaften Elfmeter, den Jonas Helmke verwandelte. „Ausgleichende Gerechtigkeit“, kommentierte TSV-Co-Trainer Jannik Höper die Situation. Hoffnung auf Zählbares keimte bei den Gästen noch einmal auf, doch in der 72. Minute sorgte Süzer für die Entscheidung. Mit einem Distanzschuss aus 25 Metern setzte er den Ball unhaltbar in den Winkel und vollendete seinen Dreierpack zum 6:3-Endstand.

Überschattet wurde die Partie von einer Verletzung: In der 80. Minute musste Niklas Brümmer unter Tränen ausgewechselt werden. „Wir wünschen Niklas Brümmer an dieser Stelle gute Besserung“, sagte Höper. Er lobte zudem die Unterstützung aus dem eigenen Verein: „Ein großes Dankeschön geht auch an die Alte Herren, die überhaupt erst möglich gemacht haben, dass wir vollzählig antreten und mit Wechseloptionen spielen konnten.“