Süwag Ostercamp 2025

Unter der Leitung des FSJ-lers Tim Radanovic und der tatkräftigen Unterstützung von weiteren 12 Jugendtrainern bzw. älteren Jugendspielern startete gestern erneut das vom "SG Orlen 2020 ‐ Förderverein der Fußballjugend e.V." mit Unterstützung der Sportgemeinschaft Orlen organisierte SÜWAG Ostercamp. Die beachtliche Zahl von 39 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren tummeln sich dabei in der Vorosterwoche ganztägig auf unserem Sportgelände am Zugmantel und haben mächtig Spaß am Kicken. Jedes Jahr aufs Neue bietet die SGO mit Ihren Partnern hier ein Event zur Förderung des Jugendfußballs und zur Unterstützung von Eltern im Rahmen der Ferienbetreuung.

Dank der Unterstützung der Gourmet Factory von Dittmann und Edeka Georg ist auch ausreichend für das leibliche Wohl gesorgt. Die Veranstalter danken hier besonders für die tolle Hilfestellung!