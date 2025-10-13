Süß: »Um uns braucht sich keiner Sorgen machen«

Hohen Erwartungen folgen meist große Enttäuschungen. Bei der vor der Saison unter den Klubs durchgeführten Meisterumfrage wurde der FC Künzing eindeutig zum Top-Favoriten der Bezirksliga Ost auserkoren. "Ich kann dieses Gerede vom Titelfavoriten nicht mehr hören und lesen", gesteht Künzings Coach Matthias Süß in seiner gewohnt direkten Art ein. Nach 14. Spieltagen belegen die "Römer" mit 26 Zählern "nur" den vierten Rang und der Rückstand zum Tabellenführer SpVgg Ruhmannsfelden beträgt inzwischen schon fünf Punkte.
"Ich will keine Ausreden suchen, nenne aber ein paar Fakten. Wir haben immer noch weit mehr als ein halbes Dutzend Langzeitausfälle, darunter Stammkräfte wie Maximilian Tiefenbrunner, Samuel Kronschnabel und Tim Sporrer. Simon Göde macht zwar seine Ausbildung in Bamberg, ist aber mit seiner Qualität ein Spieler, der als Joker für fünf bis zehn Saisontore gut gewesen wäre. Unter den vielen Verletzungen leidet nicht nur der Konkurrenzkampf, sondern auch die Trainingsqualität. In den letzten Wochen hatten wir meist nicht mehr als elf, zwölf Feldspieler im Training. Dieses Problem werden wir in der Bezirksliga nicht exklusiv haben, aber wenn man ganz vorne mitspielen will, muss man einfach top arbeiten und das ist mit so einem kleinen Kader nur bedingt möglich", meint Süß, der deshalb auch eine klare Aussage trifft: "In der vergangenen Saison waren wir wesentlich besser aufgestellt. Mit dem aktuell zur Verfügung stehenden Aufgebot haben wir eine ordentliche Bezirksliga-Truppe, aber sind definitiv keine Übermannschaft."
Trotzdem sieht der ehemalige Bayernliga-Verteidiger keineswegs komplett schwarz: "Irgendwann wird sich das Blatt wieder drehen und wir werden wieder besser besetzt sein. Positiv stimmt mich auch unser jüngster Auftritt in Waldkirchen. Trotz der 1:2-Niederlage haben wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht und waren das klar bessere Team. In neun von zehn Fällen gewinnt man ein solches Spiel. Wir werden wieder in die Spur finden, um uns braucht sich keiner Sorgen machen." Wann der schmerzlich vermisste Torjäger Andreas Drexler wieder ins Geschehen eingreifen kann, ist derzeit nicht absehbar. "Andi fehlt uns seit mittlerweile sechs Wochen. Er hat in der Zwischenzeit einmal trainiert, aber sofort wieder einen Rückschlag erlitten. Ob er heuer noch zurückkehren wird, ist offen."
Richtungsweisend sind die beiden kommenden Heimspiele. Am Samstag kreuzt der formstarke Rangzweite SV Grainet an der B8 auf, eine Woche später der derzeitige Tabellendritte SpVgg GW Deggendorf. "Wir treffen auf zwei Mannschaften, die beide sehr gut drauf sind. Ich will gar keine Punkte-Vorgabe machen, aber natürlich müssen wir versuchen, etwas auf unsere Habenseite zu bringen, um den Anschluss nach ganz oben nicht zu verlieren."