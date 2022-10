Süß: »Fußballerisch zählen wir zu den besten Teams der Liga« Der SV Schöfweg ist mittlerweile eine feste Größe der Bezirksliga Ost, hadert aber etwas mit seiner bisherigen Punktausbeute

Der SV Schöfweg zählt zum Inventar der Bezirksliga Ost, der er seit 2016 ununterbrochen angehört. Der kleine Dorfverein aus dem Landkreis Freyung-Grafenau schlägt sich trotz bescheidener Mittel seit Jahren respektabel in der vierthöchsten Amateurklasse und darf inzwischen getrost als gestandener Bezirksligist bezeichnet werden. Seit Sommer 2019 hat der in der Gemeinde Kirchberg im Wald lebende Matthias Süß das Sagen. Unter dem früheren Bayernliga-Verteidiger machten Schwankl, Wildfeuer & Co. nochmal einen Schritt nach vorne.

Aktuell rangieren die Schöfweger Fußballer auf Tabellenplatz sieben. Ganz zufrieden ist Coach Süß mit der aktuellen Zwischenbilanz jedoch nicht: "Mit Dusel haben wir bisher noch überhaupt keinen unserer Punkte geholt. Im Gegenteil: In den vergangenen beiden Partien gegen Mauth (Anm. d. Red.: Das Spiel endete 2:2-Unentschieden) und in Ruhmannsfelden (1:3) haben wir nur einen Zähler geholt, obwohl wir beide Partien über weite Strecken klar dominiert haben. In Ruhmannsfelden haben wir beispielsweise einen Elfmeter verschossen, Latte und Pfosten anvisiert und noch ein paar hundertprozentige Möglichkeiten gehabt. Wenn dann der Gegner im Nachgang von einem verdienten Sieg spricht, ist das eine interessante Sichtweise. Fakt ist, dass wir punktemäßig besser dastehen könnten, ja eigentlich sogar müssten", sagt Süß.







Zufrieden zeigt sich der SVS-Chefanweiser über die Entwicklung seines Gefolges: "Die Dinge, die wir seit langer Zeit trainieren, greifen immer mehr. Fußballerisch zählen wir mittlerweile zu den besten Teams der Liga." Tabellarisch gesehen geht der Blick des 33-Jährigen allerdings primär nach hinten: "Durch den Grafenauer Sieg im Nachholspiel sind wir nur mehr drei Punkte von der Relegationszone entfernt. Wir haben jetzt keine Angst, in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Aber wir dürfen nichts übersehen und müssen weiter konstant punkten." Mittel- und langfristig sieht Süß für den SV Schöfweg durchaus (noch) vielversprechende(r) Perspektiven: "Die Mannschaft hat eine relativ gute Altersstruktur. Daher bin ich überzeugt, dass schon noch ein paar Prozent herauszuholen sind." Daher kann sich der ehrgeizige Übungsleiter auch gut vorstellen, über das Saisonende hinaus in Schöfweg zu bleiben: "Darüber haben wir noch nicht geredet und großartig Gedanken habe ich mir über dieses Thema auch noch nicht gemacht. Ich fühle mich sehr wohl und die Arbeit mit den Jungs macht Spaß. Daher ist es von meiner Seite durchaus vorstellbar, in ein fünftes Jahr gehen."





Am Sonntag kreuzt mit der DJK Vornbach die große Überraschungsmannschaft in Schöfweg auf. "Das wird ein interessanter Vergleich. Vornbach macht es richtig gut und mischt zurecht ganz vorne mit. Ich glaube mittlerweile sogar, dass es die DJK im Kreuz hat, bis zum Schluss gemeinsam mit Passau und Künzing um den Aufstieg mitzuspielen. Schenken werden wir unserem nächsten Gegner dennoch nichts und wollen etwas Zählbares bei uns behalten", lautet die Parole von Matthias Süß.