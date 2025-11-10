Süs mit Traum-Debüt - Niederkassel schlägt den Spitzenreiter

Wenn der Trainereffekt und auch das gewisse Spielglück zusammen kommen, dann passiert das, was Frank Süs und dem SC Uckerath am Sonntag gelungen ist: Ein traumhaftes erstes Spiel unter dem neuen Trainer. Der ehemalige Profi hatte Anfang der Woche beim SCU übernommen und mit dem Tabellenzweiten TuRa Germania Oberdrees gleich ein dickes Brett vor der Brust. Am Ende steht ein 2:1-Erfolg - der erste Uckerath-Sieg seit über einem Monat.
VfR Hangelar – Sportvereinigung Deutz 05 II 3:2
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais, Sven Meyer, Lennard Bär, Lars Radzey, Daniel Hefele, Claudio Rodrigues (75. Fahim Momand), Granit Dukaj (69. Valentino Leonardo Pedicillo), Vladyslav Cheltsov (91. Mario Barisic), Matthias Wallrafen - Trainer: Sascha Strack
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Johannes Langhans, Shahryar Ahmadi, Paul Hupperich, Aboul Alassani, Aljoscha Schmidt (86. Karim Bensaid), Moritz Mierisch, Mahdi Ziyar (64. Maximilian Oberschelp), Tim Wilking, Francesco Costarella (75. Maximilian Stec), Mikail Polat Karagöz - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann
Schiedsrichter: Jakob Riedel - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Francesco Costarella (9.), 1:1 Granit Dukaj (39.), 2:1 Valentino Leonardo Pedicillo (89.), 3:1 Valentino Leonardo Pedicillo (90.+4), 3:2 Moritz Mierisch (90.+6)
SV Rot-Weiß Merl – SC Volmershoven-Heidgen 3:0
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Moritz Michalarias, Gian-Luca Todaro, Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda (62. Henry Levin Rübo), Lourenco da Silva, Antonio Halfen (70. Tim Kukelka), Martin Racipovic (80. Rayane Lamjadli), Oleksandr Rohozhyn (75. Sory Diallo) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Tobias Breuer (65. Lucas Daniel Wölk), Stephan Bremer, Lars Grage, Ibrahim Bokhabza (90. Luca David Clasen), Sebastian Flachmeier (83. Ismail Khaled), Jona Christopher Schöngen, Michael Braun, Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Philias Schellack - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Oleksandr Rohozhyn (42.), 2:0 Martin Racipovic (61.), 3:0 Antonio Halfen (72.)
FC Blau-Weiß Friesdorf – FC Hertha Rheidt 5:2
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Luis Gjini (73. Antonio Bozic), Sami Berhausen, Mouhanad Aldakak (80. Thierry Nomel Schönleber), Nils Rütten, Taras Holyk, Daniel Schaal, Yevhen Didych (77. Julius Flachsbarth), Vladyslav Onishchenko, Omed Saeed (85. Dario Martinovic) - Trainer: Farbod Khosravani
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Marc Wiewiora, Noah Miguel Meyer (63. Sigert Novaku), Leon Pagels (69. Ayman Bouskouchi), Tim Rothe, Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Saad Barouag, Fabian Decker - Trainer: Benedict Habroune - Co-Trainer: Marcel Alegria
Schiedsrichter: Tobias Hoffmeister - Zuschauer: 100
Tore: 1:1 Nils Rütten (40.), 0:1 Serhii Lukash (40. Eigentor), 2:1 Luis Gjini (42.), 3:1 Nils Rütten (50.), 4:1 Luis Gjini (55.), 4:2 Saad Barouag (67.), 5:2 Nils Rütten (88.)
Marokkanischer SV Bonn – TuS Buisdorf 4:2
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Abdelhak Adel Adni (93. Mucteba Dogan), Brindon Mensah-Assiakoley, Soufian Ben Amar, Hamza Asaad Allah Ayari, Ronay Cöcel (77. Francesco Krämer), Bilal Acharki, Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani, Volkan Kartal, Alejandro Albaida Aroca (91. El Mahadi Haddach Mohamed) - Trainer: Mesih Celik
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Luca Hübgen (35. Felix Hens), Noah Ptassek (69. Sebastian Alt), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Julius Hübgen, Hauke Grundhoff (60. Gentjan Gashi), Luca Brors (88. Noah Jeromin), Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller, Finn Töller (76. Jonas Spiekermann) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Sitki Yigitbasi (Bergisch Gladbach ) - Zuschauer: 158
Tore: 1:0 Ronay Cöcel (10.), 1:1 Max Müller (22.), 1:2 Julius Hübgen (45.), 2:2 Volkan Kartal (49.), 3:2 Bilal Acharki (55.), 4:2 Alejandro Albaida Aroca (69.)
SV Niederbachem – Wahlscheider SV 4:1
SV Niederbachem: Lars Sommerhof, Attila Schlipf, Mahdi Dhouib, Safak Temel (84. Zouhair El Bassraoui) (88. Zouhair El Bassraoui), Hüseyin-Bedran Gül, Wootaek Choi, Jan Schmickler, Tobias Schreiner, Lukas Miebach (84. Elias Bouakran), Ali AKbar Mortazawi (78. Okanda Felicien), Mito Toure (60. Luka Stjepanovic) - Trainer: Sven Sattler
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Moritz Schweinert (46. Yannis Köhler), Timo Hohn, Marius Pischel (66. Andre Jung), Juri Landgraf, Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb, Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach (46. Maximilian Feldner), Max Klink, Peter Fischer (66. Denis Derevjanko) - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
Schiedsrichter: Lukas Wenz (Köln) - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Ali AKbar Mortazawi (31.), 2:0 Ali AKbar Mortazawi (62.), 2:1 Luis Magnus Lehnen (64.), 3:1 Lukas Miebach (75.), 4:1 Mahdi Dhouib (83. Foulelfmeter)
