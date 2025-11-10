Süs mit Traum-Debüt - Niederkassel schlägt den Spitzenreiter

Platzverweis bringt Oberdrees aus dem Konzept



Dabei sah es lange nach dem nächsten TuRa-Erfolgserlebnis aus. Der spielende Co-Trainer Jan Euenheim erzielte in der 13. Minute das 1:0. Bis in den zweiten Durchgang hinein, war Oberdrees auf bestem Wege zum siebten Saisonsieg. Aber es kam anders: Roschan Monsef sah in kürzester Zeit die Gelb-Rote Karte (66.). In Überzahl gelang Uckerath durch Justin Brück in der 88. Minute erst der späte Ausgleich und in Person von Robin Graé in der vierten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch der Siegtreffer. Uckerath feiert damit seinen dritten Saisonerfolg und entfernt sich von der Abstiegszone. Erste Halbzeit besiegelt Oberpleis-Niederlage



Durch die Niederlage ist Oberdrees auf den dritten Platz zurückgefallen. Das liegt daran, dass der 1. FC Niederkassel weiterhin richtig stark unterwegs ist. Sogar gegen Tabellenführer TuS Oberpleis setzte sich das Team von Bülent Basar durch. Vor allem die erste Halbzeit war eine Machtdemonstration der Gäste: Fabien Dick und zweimal Fatih Tuysuz sorgten für die 3:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang passierte lange nichts Zählbares - bis Nikolas Klosterhalfen das Spiel durch das 1:3 doch nochmal öffnete. Wenig später gelang dem 30-Jährigen sogar das 2:3 - zu mehr reichte es aber nicht mehr. Oberpleis bleibt mit 22 Punkten Spitzenreiter, Niederkassel ist dem Landesliga-Absteiger aber auf den Fersen (21 Punkte, ein Spiel mehr).

Die weiteren Spiele des 11. Spieltags