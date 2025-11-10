 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Der 1. FC Niederkassel klopft ganz oben an.
Der 1. FC Niederkassel klopft ganz oben an. – Foto: Christian Kreuer

Süs mit Traum-Debüt - Niederkassel schlägt den Spitzenreiter

Bezirksliga, Staffel 2: Frank Süs hat sein erstes Spiel mit dem SC Uckerath gewonnen. An der Tabellenspitze ist Bewegung drin, weil der 1. FC Niederkassel immer besser in Form kommt.

Wenn der Trainereffekt und auch das gewisse Spielglück zusammen kommen, dann passiert das, was Frank Süs und dem SC Uckerath am Sonntag gelungen ist: Ein traumhaftes erstes Spiel unter dem neuen Trainer. Der ehemalige Profi hatte Anfang der Woche beim SCU übernommen und mit dem Tabellenzweiten TuRa Germania Oberdrees gleich ein dickes Brett vor der Brust. Am Ende steht ein 2:1-Erfolg - der erste Uckerath-Sieg seit über einem Monat.

Platzverweis bringt Oberdrees aus dem Konzept

Gestern, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
1
2
Abpfiff

Dabei sah es lange nach dem nächsten TuRa-Erfolgserlebnis aus. Der spielende Co-Trainer Jan Euenheim erzielte in der 13. Minute das 1:0. Bis in den zweiten Durchgang hinein, war Oberdrees auf bestem Wege zum siebten Saisonsieg. Aber es kam anders: Roschan Monsef sah in kürzester Zeit die Gelb-Rote Karte (66.). In Überzahl gelang Uckerath durch Justin Brück in der 88. Minute erst der späte Ausgleich und in Person von Robin Graé in der vierten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch der Siegtreffer. Uckerath feiert damit seinen dritten Saisonerfolg und entfernt sich von der Abstiegszone.

Erste Halbzeit besiegelt Oberpleis-Niederlage

Gestern, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
2
3
Abpfiff

Durch die Niederlage ist Oberdrees auf den dritten Platz zurückgefallen. Das liegt daran, dass der 1. FC Niederkassel weiterhin richtig stark unterwegs ist. Sogar gegen Tabellenführer TuS Oberpleis setzte sich das Team von Bülent Basar durch. Vor allem die erste Halbzeit war eine Machtdemonstration der Gäste: Fabien Dick und zweimal Fatih Tuysuz sorgten für die 3:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang passierte lange nichts Zählbares - bis Nikolas Klosterhalfen das Spiel durch das 1:3 doch nochmal öffnete. Wenig später gelang dem 30-Jährigen sogar das 2:3 - zu mehr reichte es aber nicht mehr. Oberpleis bleibt mit 22 Punkten Spitzenreiter, Niederkassel ist dem Landesliga-Absteiger aber auf den Fersen (21 Punkte, ein Spiel mehr).

Die weiteren Spiele des 11. Spieltags

Gestern, 14:45 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
3
2
Abpfiff

VfR Hangelar – Sportvereinigung Deutz 05 II 3:2
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais, Sven Meyer, Lennard Bär, Lars Radzey, Daniel Hefele, Claudio Rodrigues (75. Fahim Momand), Granit Dukaj (69. Valentino Leonardo Pedicillo), Vladyslav Cheltsov (91. Mario Barisic), Matthias Wallrafen - Trainer: Sascha Strack
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Johannes Langhans, Shahryar Ahmadi, Paul Hupperich, Aboul Alassani, Aljoscha Schmidt (86. Karim Bensaid), Moritz Mierisch, Mahdi Ziyar (64. Maximilian Oberschelp), Tim Wilking, Francesco Costarella (75. Maximilian Stec), Mikail Polat Karagöz - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann
Schiedsrichter: Jakob Riedel - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Francesco Costarella (9.), 1:1 Granit Dukaj (39.), 2:1 Valentino Leonardo Pedicillo (89.), 3:1 Valentino Leonardo Pedicillo (90.+4), 3:2 Moritz Mierisch (90.+6)

__________________________

Gestern, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
3
0
Abpfiff
+Video

SV Rot-Weiß Merl – SC Volmershoven-Heidgen 3:0
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Moritz Michalarias, Gian-Luca Todaro, Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda (62. Henry Levin Rübo), Lourenco da Silva, Antonio Halfen (70. Tim Kukelka), Martin Racipovic (80. Rayane Lamjadli), Oleksandr Rohozhyn (75. Sory Diallo) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Tobias Breuer (65. Lucas Daniel Wölk), Stephan Bremer, Lars Grage, Ibrahim Bokhabza (90. Luca David Clasen), Sebastian Flachmeier (83. Ismail Khaled), Jona Christopher Schöngen, Michael Braun, Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Philias Schellack - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Oleksandr Rohozhyn (42.), 2:0 Martin Racipovic (61.), 3:0 Antonio Halfen (72.)

__________________________

Gestern, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
5
2
Abpfiff

FC Blau-Weiß Friesdorf – FC Hertha Rheidt 5:2
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Luis Gjini (73. Antonio Bozic), Sami Berhausen, Mouhanad Aldakak (80. Thierry Nomel Schönleber), Nils Rütten, Taras Holyk, Daniel Schaal, Yevhen Didych (77. Julius Flachsbarth), Vladyslav Onishchenko, Omed Saeed (85. Dario Martinovic) - Trainer: Farbod Khosravani
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Marc Wiewiora, Noah Miguel Meyer (63. Sigert Novaku), Leon Pagels (69. Ayman Bouskouchi), Tim Rothe, Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Saad Barouag, Fabian Decker - Trainer: Benedict Habroune - Co-Trainer: Marcel Alegria
Schiedsrichter: Tobias Hoffmeister - Zuschauer: 100
Tore: 1:1 Nils Rütten (40.), 0:1 Serhii Lukash (40. Eigentor), 2:1 Luis Gjini (42.), 3:1 Nils Rütten (50.), 4:1 Luis Gjini (55.), 4:2 Saad Barouag (67.), 5:2 Nils Rütten (88.)

__________________________

Gestern, 14:45 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
4
2
Abpfiff

Marokkanischer SV Bonn – TuS Buisdorf 4:2
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Abdelhak Adel Adni (93. Mucteba Dogan), Brindon Mensah-Assiakoley, Soufian Ben Amar, Hamza Asaad Allah Ayari, Ronay Cöcel (77. Francesco Krämer), Bilal Acharki, Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani, Volkan Kartal, Alejandro Albaida Aroca (91. El Mahadi Haddach Mohamed) - Trainer: Mesih Celik
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Luca Hübgen (35. Felix Hens), Noah Ptassek (69. Sebastian Alt), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Julius Hübgen, Hauke Grundhoff (60. Gentjan Gashi), Luca Brors (88. Noah Jeromin), Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller, Finn Töller (76. Jonas Spiekermann) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Sitki Yigitbasi (Bergisch Gladbach ) - Zuschauer: 158
Tore: 1:0 Ronay Cöcel (10.), 1:1 Max Müller (22.), 1:2 Julius Hübgen (45.), 2:2 Volkan Kartal (49.), 3:2 Bilal Acharki (55.), 4:2 Alejandro Albaida Aroca (69.)

__________________________

Gestern, 15:15 Uhr
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
4
1
Abpfiff
+Video

SV Niederbachem – Wahlscheider SV 4:1
SV Niederbachem: Lars Sommerhof, Attila Schlipf, Mahdi Dhouib, Safak Temel (84. Zouhair El Bassraoui) (88. Zouhair El Bassraoui), Hüseyin-Bedran Gül, Wootaek Choi, Jan Schmickler, Tobias Schreiner, Lukas Miebach (84. Elias Bouakran), Ali AKbar Mortazawi (78. Okanda Felicien), Mito Toure (60. Luka Stjepanovic) - Trainer: Sven Sattler
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Moritz Schweinert (46. Yannis Köhler), Timo Hohn, Marius Pischel (66. Andre Jung), Juri Landgraf, Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb, Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach (46. Maximilian Feldner), Max Klink, Peter Fischer (66. Denis Derevjanko) - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
Schiedsrichter: Lukas Wenz (Köln) - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Ali AKbar Mortazawi (31.), 2:0 Ali AKbar Mortazawi (62.), 2:1 Luis Magnus Lehnen (64.), 3:1 Lukas Miebach (75.), 4:1 Mahdi Dhouib (83. Foulelfmeter)

__________________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

