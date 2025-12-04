Süper Lig: Kasimpasa entlässt Arveladze, holt Belözoğlu Kasımpaşa Istanbul hat sich von Cheftrainer Shota Arveladze getrennt, nachdem die Mannschaft in der türkischen Süper Lig enttäuschende Ergebnisse geliefert hatte. Der Georgier, der im Juni 2025 zurückgekehrt war, musste nach nur wenigen Monaten gehen und hinterlässt den Klub knapp über dem Abstiegsstrich. Verlinkte Inhalte Süper Lig Kasımpasa Emre Belözoglu Shota Arveladze

Unter Arveladzes Leitung sammelte Kasımpaşa in der laufenden Saison 13 Punkte aus 14 Spielen: drei Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen. Dies positionierte den Verein auf dem 14. Platz, nur einen Punkt vor der Relegationszone, was die Klubführung zum Handeln zwang. Die inkonsistente Leistung führte zu raschen Veränderungen, passend zum Muster des Klubs mit zahlreichen Trainerwechseln in den letzten Jahren.

Shota Arveladze war im Sommer 2025 als erfahrener Coach zu Kasımpaşa zurückgekehrt, nachdem er zuvor schon von 2012 bis 2015 dort gearbeitet hatte. Trotz seiner Vergangenheit und Erfolgen in Ländern wie Usbekistan und England konnte er diesmal keine Wende herbeiführen. Die Trennung erfolgte einvernehmlich, aber abrupt, nur Tage nach einer offiziellen Bekanntgabe. Emre Belözoğlu als Nachfolger