Sünching landet weiteren Befreiunggschlag Oberhinkofen kann Negativlauf nicht stoppen

Oberhinkofen – Sünching 1:4

Schiedsrichter: Claus Feldmeier. Tore: 0:1 Johannes Schmidbauer (8.), 0:2 Stefan Lehner (9.), 1:2 Matthias Kroher (45.), 1:3 Stefan Lehner (63.), 1:4 Stefan Karl (66.). Der Höhenflug des SV Sünching (5/1/1) hält an, die Negativserie des FC Oberhinkofen (0/1/4) ebenfalls. Dem SVS (20) gelang endlich der erste Auswärtsdreier, der FCO (26) musste die erste Heimniederlage hinnehmen. „Wir spielten eine ganz starke erste Halbzeit. Kurz vor der Pause kassierten wir den Anschlusstreffer. In der 65. Minute parierte unser Keeper Michel Hampel einen Strafstoß. Das war die entscheidende Szene, danach konnten wir die Partie mit den Toren drei und vier für uns entscheiden. Ein gutes Spiel mit viel Kampfgeist“, freut sich Sünchings Coach Andreas Faltermeier. „Das Ergebnis fiel etwas zu hoch aus. Durch zwei individuelle Fehler gerieten wir mit 0:2 ins Hintertreffen. Nach der Pause drängten wir 20 Minuten auf das 2:2, vergaben einen Elfmeter. Fast im Gegenzug das 1:3. Derzeit fehlt uns etwas das Matchglück“, so FCO-Trainer Kyros Farahmand.