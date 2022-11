Legt der SV Wiesent (Rot) an der Schillerweise beim Freien TuS nach? – Foto: Markus Schmautz

Sünching fordert Wenzenbach heraus Mintraching muss gewinnen +++ Obertraubling im Gschwelltal vor einer hohen Hürde

Der Tabellenführer aus Wenzenbach (38) ist zu Gast beim aufstrebenden SV Sünching (19). Der Rangzweite aus Obertraubling (31) muss den schweren Weg ins Wörther Gschwelltal (18) antreten. Der BSC (30) spielt auswärts beim SV Burgweinting (19).

Hinspiel: 3:2. Der SV Burgweinting (18) ist gut drauf, ist seit fünf Spielen ungeschlagen (3/2/0). Zuletzt holte die Elf von Toni Wittmann und Jochen Seitz in Wenzenbach einen Zähler. Das 4:4 musste man dabei erst in der Nachspielzeit hinnehmen. Der BSC Regensburg (30) hat somit ein hartes Stück Arbeit vor sich. Aus den letzten vier Spielen konnte die Smolarczyk-Elf nur einen Dreier holen (1/2/1). Die Auswärtsbilanz ist positiv (4/1/3).





Sa., 12.11.2022, 15:00 Uhr Freier TuS Regensburg Freier TuS SV Wiesent SV Wiesent 15:00 PUSH

Hinspiel: 1:1. Der Freie TuS (25) steht im gesicherten Mittelfeld. Drei der letzten vier Partien gingen allerdings verloren. Gegen Walhalla setzte es die zweite Heimpleite der Saison (5/1/2). Nun soll der sechste Heimdreier her. Die Gäste aus Wiesent (18) errangen im letzten Auswärtsspiel bei Türk Genclik den ersten Sieg in der Fremde (1/3/2). Nach dem Heimdreier über Obertraubling soll nachgelegt werden.





Hinspiel: 2:4. Die SG Walhalla (15) errang vorige Woche einen wichtigen Auswärtssieg beim Freien TuS. Die Arslan-Elf wird alles daransetzen, um den zweiten Heimsieg (1/4/2) folgen zu lassen. Die Gäste aus Kareth (29) peilen den vierten Sieg in Folge an. Seit sechs Spieltagen ist die Vöhringer-Truppe ungeschlagen (5/1/0) und kletterte auf Rang vier. Die Aufstiegsränge sind nur noch zwei mickrige Zähler entfernt.





Hinspiel: 0:4. Der TSV Wörth sicherte sich zuletzt gegen die Spitzenteams aus Oberhinkofen, Wenzenbach und den BSC jeweils ein 1:1. Daheim musste sich die Luttner-Elf bisher nur gegen Kareth (4/4/1) geschlagen geben. Mit aller Macht möchte sich der TSV mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden. Die Abstiegsränge sind derzeit nur drei Punkte entfernt. Die Gäste aus Obertraubling (31) sind Zweiter, verloren aber vorige Woche mit 0:2 in Wiesent. Die Schreiner-Elf will den zweiten Rang verteidigen und den dritten Auswärtssieg (2/2/4) klar machen.





So., 13.11.2022, 14:15 Uhr SpVgg Illkofen Illkofen FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 14:15 PUSH

Hinspiel: 2:2. Die SpVgg Illkofen (14) ist derzeit Vorletzter. Bislang errangen die Strauß-Schützlinge erst einen Heimsieg (1/2/3). Die Gäste aus Oberhinkofen (26) befinden sich aktuell in einem Tief. Nur einen Punkt holten die Farahmand-Schützlinge aus den letzten fünf Partien. Die Auswärtsbilanz ist aber immer noch positiv (4/1/3). Und das soll sie auch bleiben.





So., 13.11.2022, 14:15 Uhr SV Türk Genclik Regensburg Türk Genclik FC Mintraching Mintraching 14:15 PUSH

Hinspiel: 2:1. Der SV Türk Genclik befindet sich mit 23 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Der Aufsteiger konnte nur eines der letzten sechs Spiele (1/3/2) für sich entscheiden. Der dritte Heimsieg (2/4/2) gegen den Rangletzten Mintraching (9) soll ins Auge gefasst werden. Die Gäste stehen unter Zugzwang. Die zehnte Niederlage in Folge soll vermieden werden. Auswärts steht noch kein einziger Dreier zu Buche (0/1/7).





So., 13.11.2022, 14:15 Uhr SV Sünching SV Sünching SV Wenzenbach Wenzenbach 14:15 PUSH

Hinspiel: 2:5. Der SV Sünching (19) kehrte nach dem Trainerwechsel zu alt bekannter Stärke zurück. Fünf Siege und ein Remis bei einer Niederlage in Kareth lautet die Bilanz von Coach Andreas Faltermeier. Die Heimbilanz macht Mut (5/1/2) vor dem Spiel gegen den Tabellenführer aus Wenzenbach (38), der genau doppelt so viele Punkte auf dem Konto hat. Die Gäste gerieten zuletzt etwas ins Straucheln (1/4/1), doch der Vorsprung auf die Verfolger beträgt noch immer sieben Zähler.