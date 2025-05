Süleyman-Can Yaman wechselt von A/O in seine Heimat

Seit 2018 spielt Süleyman-Can Yaman in der Landesliga für die SV Ahlerstedt/Ottendorf. Jetzt ist Schluss. Er wechselt zu seinem Heimatverein TuSV Bützfleth in die Kreisliga.

Der inzwischen 28-jährige Offensivspieler landete schon früh beim JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen, wechselte 2014 zur SV Drochtersen/Assel, wo er in der Regionalliga, Oberliga, Landesliga und Bezirksliga zum Einsatz kam. Vier Jahre spielte er dort.

Zurück in Ahlerstedt entwickelte sich Yaman zu einem absoluten Stammspieler, bis ihn eine schwere Verletzung nach der Corona Zeit völlig aus der Bahn warf. Leider wurde er nie mehr so richtig fit. 31 Treffer gelangen ihm in der Landesliga für A/O. "Nach sieben wunderschönen Jahren in Ahlerstedt freue ich mich nun auf die neue Aufgabe beim TuSV Bützfleth, darauf, meine Jungs zu treffen und gemeinsam mit ihnen auf dem Platz zu stehen", sagt der überall sehr beliebte Süleyman-Can Yaman. Dort trifft er auch auf alte Bekannte aus A/O-Zeiten, denn Niklas Stange und Erhan Danaci wechselten bereits vor zwei Jahren nach Bützfleth.