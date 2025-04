Sülbeck/Immensen trotz spätem Tor nur Remis, Tore satt in Göttingen

Am 28. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 sahen die Zuschauer umkämpfte Duelle, packende Aufholjagden und viele Tore. Besonders spannend verliefen die Partien in Grone und bei Dostluk Osterode, während Sparta Göttingen in einem torreichen Derby triumphierte und der SCW Göttingen seine Aufstiegschancen wahrt.