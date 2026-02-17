Sülbeck/Immensen landet Transfer-Coup!

Der FC Sülbeck/Immensen kann einen namhaften Neuzugang vermelden: Marc Yannick Grunert verstärkt ab sofort das Team. Der ehemalige Kapitän des FC Eintracht Northeim bringt reichlich Führungsqualität, Erfahrung und sportliche Klasse mit.
Besonders bemerkenswert ist dabei die familiäre Komponente: Künftig wird Grunert gemeinsam mit seinem Bruder Jan-Niklas „Jani“ Grunert auf dem Platz stehen. Eine Verstärkung mit persönlicher Note für den Verein.
Marc Yannick Grunert:
„Hier hat für mich alles begonnen. Das familiäre Umfeld und die Chance, wieder mit Jani und vielen bekannten Gesichtern zusammenzuspielen, haben die Entscheidung leicht gemacht.“
Auch sportlich erhofft sich der Verein wichtige Impulse durch den erfahrenen Neuzugang.
Teammanager Marc-André:
„Wir gewinnen einen absoluten Führungsspieler, der unserer Mannschaft, sobald er wieder fit ist, sofort helfen kann.“
Coach Markus Schnepel:
„Wir werden ihn auf dem Weg zurück unterstützen, damit er uns mit seiner Erfahrung weiterbringt.“
Der 30-Jährige wurde in der Jugend bei Hannover 96 ausgebildet und spielte für die 96er bis zur U23. Zwischen 2015 und 2025 war er dann für Eintracht Northeim aktiv und der absolute Leistungsträger. Grunert kommt auf 154 Oberliga-Spiele, in denen er 27 Mal traf und 78 Landesliga-Partien (25 Tore).
Außerdem spielte Grunert auch in der Baller League für Eintracht Spandau.
Mit der Verpflichtung von Marc Yannick Grunert setzt der FC Sülbeck/Immensen ein klares Zeichen und gewinnt nicht nur Qualität, sondern auch Persönlichkeit für die kommende Zeit.