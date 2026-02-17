Sülbeck/Immensen landet Transfer-Coup! Absolute Erfahrung für den Tabellenletzten von NK · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser

Der FC Sülbeck/Immensen kann einen namhaften Neuzugang vermelden: Marc Yannick Grunert verstärkt ab sofort das Team. Der ehemalige Kapitän des FC Eintracht Northeim bringt reichlich Führungsqualität, Erfahrung und sportliche Klasse mit.

Besonders bemerkenswert ist dabei die familiäre Komponente: Künftig wird Grunert gemeinsam mit seinem Bruder Jan-Niklas „Jani“ Grunert auf dem Platz stehen. Eine Verstärkung mit persönlicher Note für den Verein. Marc Yannick Grunert:

„Hier hat für mich alles begonnen. Das familiäre Umfeld und die Chance, wieder mit Jani und vielen bekannten Gesichtern zusammenzuspielen, haben die Entscheidung leicht gemacht.“

Auch sportlich erhofft sich der Verein wichtige Impulse durch den erfahrenen Neuzugang. Teammanager Marc-André:

„Wir gewinnen einen absoluten Führungsspieler, der unserer Mannschaft, sobald er wieder fit ist, sofort helfen kann.“