Sülbeck/Immensen – Fischer, Bindewald und von Ohlen stoßen zur Ersten

Niklas Fischer wird zur neuen Saison ein wichtiger Baustein zwischen den Pfosten. Der 22-Jährige kommt ligaunabhängig zum FC und bildet künftig mit Timo Lesch ein schlagkräftiges Torwart-Duo. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass mit diesem Gespann die Grundlage für Stabilität und Konkurrenzkampf im Tor gelegt ist – ein starkes Zeichen in Richtung Zukunftssicherung.

Der FC Sülbeck/Immensen bastelt mit Nachdruck an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Saison – und meldet mit Niklas Fischer, Finn Bindewald und Jonas von Ohlen gleich drei Neuzugänge für die 1. Herrenmannschaft. Der Verein verfolgt damit konsequent seinen Kurs, auf hungrige, junge Spieler zu setzen, die sowohl sportlich als auch menschlich zum Teamgefüge passen.

Auch Finn Bindewald von der SG Dassel/Sievershausen hat seine Zusage für die neue Spielzeit bereits gegeben. Der talentierte Offensivspieler, ebenfalls erst Anfang 20, zeigt damit nicht nur sportliches Engagement, sondern auch klare Identifikation mit dem neuen Klub. Sogar eine mögliche Sperre würde Bindewald in Kauf nehmen, um ab Sommer Teil des Teams zu sein. Solcher Einsatzwille kommt in Sülbeck gut an – Bindewald gilt als vielversprechende Verstärkung für das kreative Zentrum.

Mit Jonas von Ohlen kehrt zudem ein „alter Bekannter“ zurück an den Südring. Nach einer kurzen fußballerischen Auszeit meldet sich der dynamische Mittelfeldspieler wieder beim FC zurück. In der Vergangenheit hatte er bereits unter Beweis gestellt, dass er mit seiner Spielweise perfekt ins Konzept des Vereins passt. Nun soll er nahtlos an seine früheren Leistungen anknüpfen und dem Team weitere Tiefe verleihen.