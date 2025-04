Sülbeck will zurück in die Spur – Bergdörfer mit Chance auf Big-Points

Der Tabellenführer FC Sülbeck/Immensen ist am Mittwoch beim SV Rotenberg gefordert und will nach dem Punktverlust am Wochenende wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Im Tabellenkeller treffen unter anderem die SG Bergdörfer und der FC Gleichen aufeinander, während Hettensen-Ellierode im Duell mit Dostluk Osterode dringend Punkte benötigt. Auch Groß Ellershausen und Eisdorf sind in ihren Heimspielen gefordert.

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (6./38) – SC Hainberg (3./43) Nach dem 3:1 gegen Eisdorf geht Groß Ellershausen mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den Tabellendritten. Hainberg rangierte zuletzt stabil in der Spitzengruppe und fuhr mit dem 2:1 gegen Gleichen den 13. Saisonsieg ein. Mit einem weiteren Erfolg könnte Hainberg seine Position im oberen Tabellendrittel festigen. Groß Ellershausen wiederum kann mit einem Sieg auf zwei Punkte an Hainberg rankommen und den Anschluss an Platz drei herstellen.

SV Rotenberg (8. Platz/35 Punkte) – FC Sülbeck/Immensen (1./57) Rotenberg trennte sich zuletzt 2:2 von Dostluk Osterode und zeigte sich dabei stabil, aber nicht zwingend genug. Gegen den Spitzenreiter aus Sülbeck, der am Wochenende überraschend nur 1:1 gegen Dassel/Sievershausen spielte, wartet nun eine ungleich schwierigere Aufgabe. Der Tabellenführer will den Vorsprung an der Spitze wieder ausbauen und den Patzer schnell korrigieren. Sülbeck bleibt das Maß der Dinge. Rotenberg steht allerdings in der Formtabelle aktuell auf Platz zwei mit elf Punkten aus den letzten fünf Spielen. Ärgerlich nur, dass man mit Sülbeck/Immensen die formstärkste Mannschaft der Liga empfängt.

SG Bergdörfer (12./28) – FC Gleichen (16./19) Im direkten Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte zählt für beide Mannschaften nur ein Sieg. Bergdörfer sammelte beim 3:1 in Hettensen wichtige Zähler im Abstiegskampf, während Gleichen im engen Spiel gegen Hainberg knapp unterlag. Mit einem Heimsieg könnte sich die SG weiter Luft verschaffen und einen gesunden Abstand zur gefährlichen Zone herstellen. Gleichen hingegen benötigt dringend Punkte, um den Anschluss an die rettenden Plätze nicht zu verlieren.