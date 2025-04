Sülbeck setzt Serie fort – Werratal schlägt Hainberg deutlich

Der FC Sülbeck/Immensen ist auf bestem Wege zurück in die Landesliga: Mit einem abgeklärten Auswärtssieg in Osterode setzt sich der Spitzenreiter weiter vom Rest der Liga ab. Während der SC Hainberg überraschend bei Werratal verliert zeigt der SV Rotenberg mit zwei Siegen binnen weniger Tage, dass auch das Tabellenmittelfeld noch Bewegung bringt. Im Abstiegskampf holen Eisdorf und Grone wichtige Punkte, während für Dassel/Sievershausen und Hettensen-Ellierode die Lage immer prekärer wird.

VfR Dostluk Osterode – FC Sülbeck/Immensen 0:3

Tabellenführer Sülbeck/Immensen setzte sich in Osterode durch und untermauerte seine Aufstiegsambitionen. Nach torloser erster Halbzeit brachte Janne-Michel Ahrens (70.) sein Team auf Kurs, ehe Linus Macke (88.) und Maximilian Meyer (90.) den Endstand herstellten. Dostluk blieb im Spiel lange ebenbürtig, ließ jedoch in der Schlussphase nach. Sülbeck bleibt mit nun 56 Punkten an der Spitze, Osterode rutscht auf Rang 10 ab.

VfR Dostluk Osterode: Dominik Schönberger, Finn-Lucas Rettstadt, Jonas Wand, Timo Henke, Alexey Tychshenko, Kevin Xhaferri (79. Arel Hamdan), Marco Sander, Patrick-Jamal El-Batal, Paul Renner, Lukas Bode, Ismail Boran (85. Justin-Fabian Henke) - Trainer: Andre Krzyminski

FC Sülbeck/Immensen: Timo Lesch, Philipp Papenberg, Paul Stremel, Luis Papenberg (68. Luca Macke), Maximilian Meyer, Jan-Niklas Grunert (58. Kevin Becker), Daniel Junge (75. Lukas Niesmann), Lukas Rettig (58. Florian Papenberg), Jannik Schoske, Jonas Warnecke (58. Linus Macke), Janne-Michel Ahrens - Trainer: Markus Schnepel

Schiedsrichter: Nicolas Ficks

Tore: 0:1 Janne-Michel Ahrens (70.), 0:2 Linus Macke (88.), 0:3 Maximilian Meyer (90.)