Sülbeck feiert ersten Saisonsieg; Gifhorn siegt im Top-Duell

– Foto: Lea Bindewald

Der 24. Spieltag der Landesliga Braunschweig ist absolviert und an der Spitze zieht ein Duo davon. Im Keller hingegen gewann Fallersleben das direkte Duell und machte Plätze gut. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende in der Übersicht..

Kästorf feierte einen deutlichen Heimsieg. Leander Petry eröffnete den Torreigen (23.), ehe im zweiten Durchgang Jannes Drangmeister (57.), Dimitrios Tsampasis (62.) und erneut Petry (74.) nachlegten. Aleksandar Jovanovic erzielte zwischenzeitlich den Ehrentreffer für Acosta (78.), bevor Noah Mamalitsidis den 5:1-Endstand herstellte (82.). Kästorf springt auf Platz vier und gewann sechs der vergangenen sieben Liga-Partien.

Vorsfelde überrollte Northeim bereits in der Anfangsphase. Justin Neuner traf doppelt in den ersten Minuten (1., 3.), Hugo Leonard Pörschmann erhöhte früh auf 3:0 (18.). Nach dem Anschluss durch Raphael Peinemann (23.) sorgten Mahmud Chaaban (63.) und erneut Neuner (83.) für den klaren Endstand. Vorsfelde bleibt auf dem ersten Rang und holte 19 Punkte aus den vergangenen sieben Spielen.

Die SVG Göttingen dominierte die Partie über weite Strecken. Thore Salzmann (4.) und Yannis Fischer (22.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss durch Lennard Lacheiner (78.) antworteten die Gäste direkt durch Tobias Bredow (79.) und machten durch Ricardo Moreno Morales (87.) alles klar. Die SVG bleibt auch im achten Spiel in Serie unbesiegt.

Sülbeck/Immensen feierte einen Kantersieg gegen das neue Schlusslicht Lengede. Finn Bindewald (21., 35.) und Maximilian Meyer (13., 60.) trafen jeweils doppelt. Weitere Treffer von Leon Niemann (53.), Luca Macke (66.) und Marc-Jannick Grunert (89.) rundeten den deutlichen Erfolg ab. Damit feierte der Aufsteiger endlich den ersten Saisonsieg und bejubelte viele Tore.

Gifhorn setzte sich verdient in Bleckenstedt durch. Jarne Wöckener brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, ehe Charlie Kolmer kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). Im zweiten Durchgang ließ Gifhorn defensiv kaum etwas zu und brachte den Sieg souverän über die Zeit. Gifhorn revanchierte sich fürs Hinspiel und bleibt in guter Position im Titelrennen.

Bovenden entführte drei Punkte aus Göttingen. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit brachte Dilsad Kaplan die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.). Direkt nach Wiederanpfiff legte Hebun Kaplan das 0:2 nach (48.). Göttingen kam durch Maximilian Herwig (72.) noch einmal heran, doch Onur Akyol stellte in der Schlussphase den alten Abstand wieder her (81.). Die Gäste holten zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf die 05er.