Südwestderby im Zeichen des Abstiegskampfs

Rodange empfängt Lokalrivale Petingen im heimischen Stadion – Foto: GD Fussballfotoen

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr F91 Düdelingen Düdelingen US Hostert Hostert 16:00 PUSH

Mit der US Hostert kehrt Trainer Marco Martino am Sonntag an seine alte Wirkungsstätte Düdelingen zurück. An der nötigen Motivation auf Seiten des Übungsleiters der Gäste sollte es also nicht fehlen. Doch die Gastgeber von F91 sind das z.Z. formstärkste Team der BGL Ligue während Hostert drei seiner letzten fünf Partien verlor. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr US Mondorf Mondorf AS Jeunesse Esch Jeunesse 16:00 live PUSH

Mondorf hat am 23.Spieltag das Rennen um die Meisterschaft neu gestartet und bekommt es zuhause mit einer Jeunesse zu tun, die aus den letzten fünf Begegnungen nur zwei Punkte bekam und nur noch 3 Punkte vor der Abstiegszone steht. Die junge Gästemannschaft kann aber stets für Überraschungen gut sein, Mondorfs Erfahrung und Effizienz werden dem aber kompromisslos gegenüberstehen. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen FC Differdingen 03 Differdingen 16:00 PUSH

Kaum zu glauben, aber wahr: Leader Differdingen hat genau wie seine Gastgeber vom Sonntag, Swift Hesperingen, nur eine seiner letzten fünf Begegnungen gewinnen können. Nichtsdestotrotz bietet sich auf dem „Holleschbierg“ die Gelegenheit, eine Trendwende einzuleiten. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport FC Jeunesse Canach Canach 16:00 PUSH

Rosport und Canach treffen sich in einem Ostduell um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Beide trennt nur ein Pünktchen und der FC Victoria steht selbst nur einen Zähler über dem Strich. Zwei bzw. drei Niederlagen in Folge zuletzt lassen auf ein offenes Duell schließen. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr FC Rodange 91 Rodange Union Titus Petingen Titus 16:00 PUSH

Das wirkliche Highlight des Wochenendes in der BGL Ligue findet am untersten Ende der Tabelle statt. Das Derby zwischen Rodange und Petingen, dem Vorletzten und Letzten, ist Abstiegskampf pur gepaart mit einem Duell zweier Gemeindenachbarn. Die Gäste von der Union Titus stehen dabei aber mehr unter Druck, denn eine Niederlage würde die Chance auf die Abstiegsrelegation verringern. Mit 6 Punkten aus den letzten zwei Spielen spricht der Trend für Rodange. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr FC UNA Strassen Strassen Racing FC Union Luxemburg Racing 16:00 PUSH

Strassen fehlte es zuletzt an Ergebniskonstanz, so dass man bis auf Rang 5 zurückfiel. Chancen auf einen internationalen Startplatz oder sogar auf den Meistertitel hat man aber trotzdem noch. Mit Racing kommt ein unbequemer Gegner, der den Schalter mir drei Siegen in Serie umgelegt hat und dem FC Una keine Geschenke machen wird. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng FC Atert Bissen Bissen 16:00 live PUSH

Käerjeng ist mittlerweile der zweitbeste Aufsteiger in der BGL Ligue, dies nach einer Serie von 13 Punkten aus 5 Spielen. Mit Bissen kommt der beste Aufsteiger an den „Dribbel“, wo man sich ein spannendes Spiel erwarten kann. Der FC Atert hat Chancen auf Europa und den Titel, Käerjeng ist noch nicht gerettet. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 12.04.2026, 18:30 Uhr FC Progrès Niederkorn Progrès FC Mamer 32 Mamer 18:30 PUSH