Südwestderby im Zeichen des Abstiegskampfs

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Mit der US Hostert kehrt Trainer Marco Martino am Sonntag an seine alte Wirkungsstätte Düdelingen zurück. An der nötigen Motivation auf Seiten des Übungsleiters der Gäste sollte es also nicht fehlen. Doch die Gastgeber von F91 sind das z.Z. formstärkste Team der BGL Ligue während Hostert drei seiner letzten fünf Partien verlor. Unser Tipp: Heimsieg.
Mondorf hat am 23.Spieltag das Rennen um die Meisterschaft neu gestartet und bekommt es zuhause mit einer Jeunesse zu tun, die aus den letzten fünf Begegnungen nur zwei Punkte bekam und nur noch 3 Punkte vor der Abstiegszone steht. Die junge Gästemannschaft kann aber stets für Überraschungen gut sein, Mondorfs Erfahrung und Effizienz werden dem aber kompromisslos gegenüberstehen. Unser Tipp: Heimsieg.
Kaum zu glauben, aber wahr: Leader Differdingen hat genau wie seine Gastgeber vom Sonntag, Swift Hesperingen, nur eine seiner letzten fünf Begegnungen gewinnen können. Nichtsdestotrotz bietet sich auf dem „Holleschbierg“ die Gelegenheit, eine Trendwende einzuleiten. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Rosport und Canach treffen sich in einem Ostduell um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Beide trennt nur ein Pünktchen und der FC Victoria steht selbst nur einen Zähler über dem Strich. Zwei bzw. drei Niederlagen in Folge zuletzt lassen auf ein offenes Duell schließen. Unser Tipp: Unentschieden.
Das wirkliche Highlight des Wochenendes in der BGL Ligue findet am untersten Ende der Tabelle statt. Das Derby zwischen Rodange und Petingen, dem Vorletzten und Letzten, ist Abstiegskampf pur gepaart mit einem Duell zweier Gemeindenachbarn. Die Gäste von der Union Titus stehen dabei aber mehr unter Druck, denn eine Niederlage würde die Chance auf die Abstiegsrelegation verringern. Mit 6 Punkten aus den letzten zwei Spielen spricht der Trend für Rodange. Unser Tipp: Heimsieg.
Strassen fehlte es zuletzt an Ergebniskonstanz, so dass man bis auf Rang 5 zurückfiel. Chancen auf einen internationalen Startplatz oder sogar auf den Meistertitel hat man aber trotzdem noch. Mit Racing kommt ein unbequemer Gegner, der den Schalter mir drei Siegen in Serie umgelegt hat und dem FC Una keine Geschenke machen wird. Unser Tipp: Unentschieden.
Käerjeng ist mittlerweile der zweitbeste Aufsteiger in der BGL Ligue, dies nach einer Serie von 13 Punkten aus 5 Spielen. Mit Bissen kommt der beste Aufsteiger an den „Dribbel“, wo man sich ein spannendes Spiel erwarten kann. Der FC Atert hat Chancen auf Europa und den Titel, Käerjeng ist noch nicht gerettet. Unser Tipp: Unentschieden.
Erst um 18:30 Uhr treffen am Sonntag Niederkorn und Mamer aufeinander. Fehlende Ergebniskonstanz auf beiden Seiten bedeutet, dass sich die Kontrahenten unter den elf Mannschaften befinden, für die der Verbleib in der Liga ein Thema ist, so unterschiedlich sich die Tabelle auch darstellt. Auf dem Papier sollte der FC Progrès Favorit sein, doch dieser Rolle wurde man im bisherigen Saisonverlauf nicht immer gerecht. Unser Tipp: Heimsieg.
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Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.