Südwest will die Vorentscheidung − Marschiert Bergfried weiter?

Die Frauen-Mittelrheinliga geht in die entscheidende Saisonphase – Foto: SV Waldenrath-Straeten

Überrascht Bergfried auch gegen Waldenrath? Der SV Bergfried empfängt die Viktoria Waldenrath-Straeten. Während die Gäste aus Waldenrath ihren vierten Tabellenplatz festigen wollen, spielt Bergfried eine beeindruckende Rückrunde und arbeitet weiter an der Sensation Klassenerhalt. Bergfried-Trainer Sebastian Finster blickt trotz einer angespannten Personallage optimistisch auf die Partie: „Es wird ein sehr schweres Spiel. Waldenrath ist eine robuste, spielstarke Mannschaft. Wie in jedem Spiel müssen wir an unsere Grenzen gehen. Leider haben wir aktuell viele verletzungsbedingte Ausfälle, aber mein Glaube an die Mannschaft, die am Sonntag auftritt, ist groß.“ Auf der Gegenseite ist man sich der Schwere der Aufgabe bewusst. Waldenrath-Coach Maik Honold zollt dem Gegner Respekt, sieht sein Team aber bestens gerüstet: „Unser Gegner spielt eine hervorragende Rückrunde und hat sich eindrucksvoll aus den Abstiegsrängen herausgearbeitet. Aktuell sind sie die Mannschaft der Stunde. Wir wissen um die Qualität, haben uns aber in der Trainingswoche gezielt vorbereitet. Für uns ist die Ausgangslage klar: Wenn wir unseren vierten Platz stabilisieren wollen, brauchen wir einen Auswärtssieg. Es wird entscheidend sein, von Beginn an präsent zu sein.“

Sorgt Südwest für die Vorentscheidung? Der ungeschlagene Spitzenreiter empfängt den SV Rot-Weiß Merl. Mit einem Sieg würde das Team von Trainerin Jule Brockerhoff den Vorsprung auf Verfolger Aachen behaupten und sich die perfekte Ausgangslage für das Saisonfinale sichern. Doch die Gäste aus Meckenheim reisen mit einer klaren Mission an: Sie wollen die Ersten sein, die den „Südwest-Code“ knacken. Südwest-Trainerin Jule Brockerhoff geht die Aufgabe trotz der Favoritenrolle mit höchster Wachsamkeit an: „Wir wollen nach dem schwierigen Spiel gegen Straß wieder über die ganze Spielzeit hinweg überzeugen. Aber wir sind gewarnt: Merl verfügt über enorme offensive Qualitäten und hat eine der besten Torjägerinnen der Liga in ihren Reihen. Wir müssen defensiv stabil stehen. Wir schauen aber vor allem auf uns selbst: Wir können am Sonntag einen riesigen Schritt machen. Die Truppe ist heiß, wir haben kaum Ausfälle und werden das Herz auf dem Platz lassen – zumal wir uns nicht schonen müssen, da nächste Woche das Spiel ohne Wertung gegen den FC ansteht.“ Auf der Gegenseite herrscht beim Merler Coach Jan Schüll Vorfreude auf die Rolle des Spielverderbers: „Wir spielen gegen den Tabellenführer und es wird eine schwere Aufgabe. Es wäre natürlich cool, Südwest zu ärgern und die erste Mannschaft zu sein, die sie schlägt. Dafür muss am Wochenende alles stimmen: Einstellung, Konzentration und Leistung. Wir müssen einfach alles reinwerfen. Die Mannschaft hat Bock!“

Bröltal zu Hause unter Druck Für den TuS Homburg-Bröltal (Platz 12, 13 Punkte) steht die Stunde der Wahrheit an. Gegen den TuS Jüngersdorf-Stütgerloch (Platz 8, 18 Punkte) zählt für das Schlusslicht nur ein Sieg, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht endgültig zu verlieren. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die zuletzt bittere Niederlagen wegstecken mussten und nun vor allem über die mentale Komponente kommen wollen. Bröltal-Coach Mats Bollmann sieht das Hauptproblem derzeit in der fehlenden Effizienz und der mentalen Belastung: „Es ist nicht so, dass die Mädels die Liga nicht können, aber aktuell wird jeder minimale Fehler direkt bestraft. Die kommenden Spiele werden entscheidend sein, aber zuallererst zwischen den Ohren entschieden. Wir glauben weiterhin an uns und wollen weiter angreifen. Jüngersdorf wird nach der letzten Klatsche auch nicht mit wahnsinnig großem Selbstvertrauen anreisen.“ Auf der Gegenseite stellt sich Jüngersdorf-Trainer Hans Ohrem auf einen harten Abnutzungskampf ein und warnt davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen: „Am Sonntag erwarte ich kein schönes, aber intensives Spiel gegen einen Gegner, der besser ist, als der Tabellenplatz es ausdrückt. Bröltal holt die meisten Punkte zu Hause, daher erwarte ich ein enges Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden wird. Mentalität und Intensität sind entscheidend im Abstiegskampf.“ Bröltal braucht dringend Tore der Offensive, um den „Bock umzustoßen“. Jüngersdorf hingegen will nach dem 0:5 gegen Aachen Stabilität zurückgewinnen und mit einem Auswärtssieg den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf beruhigende acht Punkte ausbauen.

Aachen will die Siegesserie ausbauen Alemannia Aachen empfängt den SC Alemannia Straß. Während Aachen mit dem Rückenwind der letzten Spiele und einem souveränen 5:0-Sieg gegen Jüngersdorf antritt, geht es für den Aufsteiger aus Straß um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Aachen darf sich im Fernduell mit Spitzenreiter Südwest Köln keine Blöße geben. Straß hat jedoch bereits am vergangenen Wochenende bewiesen, dass sie ein Favoritenschreck sein können: Gegen den Tabellenführer Südwest Köln hielten sie die Partie bis zum Ende offen und unterlagen nur knapp mit 1:2. Die Gäste werden versuchen, mit der gleichen Leidenschaft und einer kompakten Defensive auch in Aachen für eine Überraschung zu sorgen.

Kölner Stadtduell am Nordfeld Während Vorwärts Spoho 98 II nach dem jüngsten Unentschieden gegen Menden wieder in die Erfolgsspur zurückkehren will, reist Casa España mit der Euphorie der Vorwoche an. Die Gäste vom Zülpicher Wall sorgten am vergangenen Wochenende für die Überraschung des Spieltags, als sie den Tabellendritten Allner-Bödingen schlugen. Dieser Sieg hat Casa nicht nur drei Punkte, sondern auch eine enorme Portion Selbstvertrauen im Kampf um den Klassenerhalt eingebracht. Mit einem weiteren Erfolg bei Spoho könnte man in der Tabelle sogar am direkten Konkurrenten vorbeiziehen.