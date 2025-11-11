Südwest weiter nicht zu stoppen - Jüngersdorf holt ersten Sieg

Der DJK Südwest Köln bleibt das Bayern München der Frauen-Mittelrheinliga. Auch beim 5:3-Erfolg bei Rot-Weiß Merl ließ das Team von der Luxemburger Straße nichts anbrennen und bleibt als einziges Team ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Verfolger Alemannia Aachen gewann das Verfolgerduell in Straß knapp mit 1:0 und bleibt dem Primus weiter dicht auf den Fersen.

In Merl entwickelte sich ein torreiches und intensives Spiel, in dem sich die Gastgeberinnen nach gutem Start geschlagen geben mussten. Jan Schüll, Co-Trainer der Merlerinnen, zeigte sich trotz Niederlage nicht unzufrieden: „Am Ende steht ein mehr als umkämpftes Spiel, das auf beiden Seiten sehr kräftezerrend war. Nach der Pause kamen wir nicht mehr richtig rein und das wurde eiskalt bestraft. Wir konnten aber vieles aus der Partie mitnehmen und werden das in der kommenden Woche aufarbeiten.“ Für Köln trafen Esser per Strafstoß, Eisenbeiß, Geisler und Stenmans, während Becker und Strobel für Merl erfolgreich waren.

Einen Befreiungsschlag feierte die TuS Jüngersdorf-Stütgerloch, die mit dem 3:1-Heimsieg gegen Homburg-Bröltal die ersten Punkte der Saison sammelte und die rote Laterne abgibt. Poschmann traf doppelt, Kuckertz erzielte den dritten Treffer. Trainer Hans-Josef Ohrem war stolz auf die Reaktion seines Teams: „Wir haben 15 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen, danach aber immer klarer gespielt. Auch nach dem Ausgleich haben wir schnell reagiert und verdient gewonnen – ein wichtiger Sieg für uns.“ Auf der anderen Seite zeigte sich Homburg-Trainer Mats Bollmann enttäuscht: „Wir müssen jede Woche an unser Limit gehen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Das war heute viel zu wenig. Zu viele Fehlpässe, zu viele Fehler – so kannst du kein Spiel gewinnen.“

Ebenfalls ein Remis gab es in Waldenrath, wo die Viktoria gegen den SV Bergfried Leverkusen trotz 2:0-Führung nur 2:2 spielte. Waldenrath-Trainer Maik Honold ärgerte sich über die ausgelassene Chance:

„Dieses Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir haben unzählige Chancen vergeben, das müssen wir uns ankreiden. Solche Spiele müssen wir gewinnen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen.“

Bergfrieds Coach Sebastian Finster sah sein Team nach schwacher erster Halbzeit in der zweiten deutlich verbessert:

„Nach der Pause waren wir aggressiver und haben uns den Punkt durch die Leistungssteigerung verdient.“

Alemannia Aachen gewann das Duell beim SC Alemannia Straß knapp mit 1:0 und bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter Südwest. Straß zeigte eine engagierte Leistung, blieb aber unbelohnt. Trainer Sascha Schmitz haderte:

„Ein Punkt wäre absolut verdient gewesen. Wir haben mutig gespielt, aber Aachens Torhüterin hat mehrfach überragend reagiert. Jetzt müssen wir uns endlich mal belohnen.“

Im Duell zwischen Casa Espana und Vorwärts Spoho II setzte sich die Reserve von Spoho mit 2:1 durch und kletterte damit auf Platz vier. Niewald und Fehlau trafen für die Gäste, van Boerdonk konnte für Casa nur noch verkürzen.

Während die DJK Südwest Köln weiter souverän vorneweg marschiert, herrscht im Mittelfeld und Tabellenkeller weiter dichter Wettbewerb. Besonders Jüngersdorf darf nach dem ersten Sieg auf den Anschluss hoffen – und auch Waldenrath und Bergfried werden ihre verpassten Chancen wohl noch einige Tage beschäftige