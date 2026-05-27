Südwest vergibt ersten Matchball − TuS feiert wichtigen Sieg

Aachen konnte die Meisterschaft von Südwest vorerst verhindern – Foto: Ralf Zander, Rocco Bartsch

Aachen vertagt Titelfeier von Südwest Die DJK Südwest hat die erste große Chance zur Meisterschaft verpasst. Im Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger aus Aachen mussten sich die Kölnerinnen mit 2:4 geschlagen geben. Es war zugleich die erste Saisonniederlage des Spitzenreiters – und das ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison. Die Gastgeberinnen zeigten sich von Beginn an taktisch glänzend auf den Ligaprimus eingestellt. Clara Nellessen brachte die Alemannia in der 17. Minute in Front. Zwar profitierte Südwest kurz darauf von einem Aachener Eigentor zum 1:1-Ausgleich (23.), doch Nellessen schlug vor der Pause mit einem Doppelschlag (28., 33.) eiskalt zurück und schraubte das Ergebnis per Hattrick auf 3:1. DJK-Trainerin Jule Brockerhoff analysierte die Probleme ihres Teams nach der Partie gewohnt kritisch und ehrlich: „Wir sind zu keinem Zeitpunkt in unser Spiel gekommen. Aachen war taktisch sehr gut eingestellt. Wie es zu einem Spitzenspiel gehört, wurde dann auch jeder Fehler eiskalt bestraft – und davon haben wir heute einfach zu viele gemacht. Wir haben uns da auch ein wenig selber geschlagen, auch wenn Aachen die Tore teilweise schön herausgespielt hat.“ Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als in der 52. Minute der Anschluss gelang. Doch nur sieben Minuten später gelang es Aachen den alten Vorsprung wiederherzustellen. „In der zweiten Halbzeit hatten wir noch mal das Momentum und schaffen den Anschluss. Unser Sturmlauf kam dann aber leider zu spät“, bilanzierte Brockerhoff enttäuscht. „Wir hätten gerne den ersten Matchball zur Meisterschaft genutzt. Wir werden uns jetzt sortieren und uns konzentriert auf das nächste Spiel vorbereiten. Wir müssen wieder zu der Leistung zurückfinden, die uns zuletzt so stark gemacht hat.“ Südwest bleibt zwar an der Spitze, hat allerdings nur noch einen Punkt Vorsprung vor der Alemannia. Der Vorteil für den Spitzenreiter: Südwest hat weiterhin ein Spiel weniger gespielt und hat damit alles in der eigenen Hand. Dennoch bleibt es also spannend an der Spitze.

Bröltal gelingt Befreiungsschlag

Der TuS Homburg-Bröltal sendet am Pfingstmontag ein dickes Lebenszeichen und schlägt den SV Rot-Weiß Merl nach einer furiosen ersten Halbzeit absolut verdient mit 3:1. Damit gelingt dem TuS ein sehr wichtiger Heimerfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Merl-Trainer Jan Schüll ging nach dem Schlusspfiff hart mit der Leistung im ersten Durchgang ins Gericht: „Eine schwache erste Halbzeit entscheidet am Ende das Spiel. Homburg war galliger, bissiger und einfach schneller im Kopf und konnte sich dafür belohnen. Die zweite Halbzeit gehörte zwar uns, aber belohnen konnten wir uns dafür nicht.“ TuS-Trainer Mats Bollmann war nach dem Schlusspfiff sichtlich erleichtert und voller Stolz auf sein Team: „Merl ist alles andere als Laufkundschaft, daher war es ein wichtiges Signal, dass wir einen Dreier landen konnten. Ich bin unglaublich stolz auf das, was die Mädels geleistet haben. Das war bei diesen hohen Temperaturen ein unglaublicher Fight. Sie haben alles in die Waagschale geworfen. Zwischen der 46. und 60. Minute haben wir geschwommen. Zum Glück hat ‚Mick‘ ein-, zweimal stark gehalten.“ Dank des Dreiers klettert Bröltal auf Platz 10 und reicht die rote Zone an die spielfreien Mendenerinnen weiter. Da jedoch auch Jüngersdorf und Straß fleißig Punkte gesammelt haben, bleibt die Situation extrem eng.

Bergfried verliert gegen Straß Aktuell schwinden die Chancen für den SV Bergfried auf den Klassenerhalt von Woche zu Woche, doch die Moral der Mannschaft bleibt ungebrochen. Im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger aus Straß mussten sich die Leverkusenerinnen nach einem intensiven Fight mit 1:2 geschlagen geben. Trainer Sebastian Finster fasste den ersten Durchgang treffend zusammen: „Straß kommt gut ins Spiel und hat uns mehrfach in die Bredouille gebracht. Durch einen Konter kassieren wir dann das 0:1. Danach hatten wir zwar mehr Ballbesitz, waren aber unterm Strich ideenlos und hatten einfach keine Bewegung in unserem Spiel.“ Finster stellte sich trotz der Niederlage einmal mehr bedingungslos vor seine Truppe: „In der zweiten Halbzeit war es dann deutlich besser. Trotz der anhaltenden personellen Probleme hat meine Mannschaft wieder alles reingeworfen und bis zum Umfallen gekämpft – da kann man dem Team absolut keinen Vorwurf machen. Am Ende ist das Ergebnis zwar etwas unglücklich, aber für Straß dennoch verdient.“ Durch die knappe Pleite verharrt Bergfried Leverkusen mit 14 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte. Für Finster und sein Team kann es ab jetzt nur noch eine Marschroute geben: „Noch ist der Abstieg nicht rechnerisch besiegelt und wir müssen die letzten beiden Spiele unbedingt gewinnen. Das wird angesichts unserer Situation natürlich alles andere als einfach, aber wir werden bis zur letzten Minute alles dafür geben!“

Allner-Bödingen überrollt Jüngersdorf und sichert sich Platz 3 Trotz drückender Temperaturen feierte die Mannschaft von Jesse Muambay einen berauschenden 7:1-Heimerfolg gegen den TuS Jüngersdorf-Stüttgerloch. Mit diesem Schützenfest machten die Gastgeberinnen am drittletzten Spieltag den Deckel drauf: Platz 3 ist Allner-Bödingen mathematisch nicht mehr zu nehmen. Ein extrem stolzer SV-Coach Jesse Muambay verteilte nach dem Schlusspfiff Bestnoten an seine Truppe: „Es war aufgrund der Temperaturen ein brutaler Tag. Ich bin super zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Jüngersdorf ging zwar verdient in Führung, danach sind wir aber extrem gut ins Spiel gekommen und haben schnell nach vorne gespielt. In der zweiten Halbzeit haben die Mädels dann tollen Angriffsfußball gezeigt. Es war erneut ein hoher Sieg zu Hause, der unsere enorme Heimstärke unterstreicht.“ Mit nun 42 Punkten steht Allner-Bödingen felsenfest auf dem dritten Rang und hat stolze 12 Zähler Vorsprung auf Verfolger Waldenrath. Für Muambay ist der vorzeitige Gewinn der „Bronze-Medaille“ das Ergebnis harter Arbeit: „Die letzten beiden Spiele werden jetzt einfach nur noch genossen, da der dritte Platz absolut sicher ist. Das war eine tolle Leistung der Mannschaft über die gesamte Saison hinweg. Die Mädels haben meinen größten Respekt für das, was sie in dieser Spielzeit geleistet haben!“