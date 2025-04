Südwest überholt Hermsdorf - Novi mit Ausrufezeichen

Hansa 07 feiert den ersten Sieg der Rückrunde, und setzt mit einem deutlichen 7:1-Erfolg gegen die DJK Neukölln ein Ausrufezeichen. Blau-Weiß 90 bleibt souveräner Tabellenführer. Gegen Stern Marienfelde gibt es einen klaren 5:0-Sieg. Damit verbucht das Team von Rani Al-Kassem nach der Niederlage gegen SSC Südwest drei Siege in Folge mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 19:0. Hermsdorf muss hingegen einen Dämpfer hinnehmen. Beim FC Liria unterliegt der bisherige Tabellenzweite mit 3:6. SSC Südwest nutzt die Gelegenheit und rückt mit einem 3:0-Auswärtssieg bei den Berliner Amateuren auf Rang zwei vor. Im Tabellenkeller gelingt dem 1. FC Novi Pazar ein 4:2-Sieg gegen den BSV Hürtürkel. Bleibt aber Letzter. Hoffnung bei Inter II: Nach fünf Pleiten in Folge, holt das Bass Team einen Zähler beim 2:2 in Wittenau. Stern 1900 II setzt seinen Aufwärtstrend mit einem Sieg bei Berolina Mitte fort. Und klettert nach oben. Kladow verliert nach drei Erfolgen in Serie gegen Friedenau

Auf das jeweilige Spiel unten klicken, um zu den Infos zu gelangen!

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!