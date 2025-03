Südwest-Turbo in Wittenau – Berolina Mitte kurz vor Sensation

In einem spannenden und umkämpften Spiel trennten sich FSV Hansa 07 und BSV Hürtürkel mit einem 3:3-Unentschieden. Die Partie bot zahlreiche Höhepunkte, darunter späte Tore und zwei Platzverweise. Hansa 07 erwischte den besseren Start und ging in der 36. Minute durch Julius Mattmüller mit 1:0 in Führung. Doch kurz vor der Halbzeitpause gelang es den Gästen auszugleichen: Kubilay Yilmaz traf in der Nachspielzeit (45.+1) zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel übernahm Hürtürkel zunächst die Führung, als Kubilay Yilmaz in der 59. Minute sein zweites Tor des Tages erzielte. Hansa 07 reagierte prompt und kam durch Wenzel Voß in der 65. Minute zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase wurde es turbulent: Wenzel Voß brachte Hansa 07 in der 88. Minute erneut in Front, doch Hürtürkel bewies Moral und erzielte in der Nachspielzeit (90.+5) durch einen verwandelten Foulelfmeter von Burak Sezenlik den 3:3-Endstand. Das Spiel wurde zudem durch zwei Platzverweise überschattet. Zunächst sah Dursun Tunahan Akdag von Hürtürkel in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf musste auch Hansas Canel Deitmer in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende trennten sich beide Teams in einem aufregenden Spiel leistungsgerecht mit einem Unentschieden.

Hier alles über die Landesliga-Staffel 2

