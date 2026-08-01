Südwest schlägt zu: Alle Transfers der Landesliga-Staffel 1

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Ramy Raychouni re – Foto: Dedepress

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Es dauert nicht mehr lange, dann startet die Landesliga-Staffel 1 in die neue Saison. Ganz unten die aktuellen Transfers aller Teams. Der SSC Südwest landet einen Königstransfer

Hier die aktuellen Transfers der Landesliga-Staffel 1

Der neue VSG II Trainer Abu Njie – Foto: imago images

SC Berliner AmateureTrainer: Fabian PahlZugänge: Fabian Pahl (SC Berliner Amateure), Ali Hasan Arkadas (SC Berliner Amateure), Victor Stenz (Reaktiviert letzter Verein Jugend RB Leipzig), Adam Renger (Reaktiviert (AMA Jugend)), Bruno Dahmen (Reaktiviert (AMA Jugend)), Pascal Hoetzel (SC Berliner Amateure), Leopold Antonius Bussmann (BSV Hürtürkel), Frederik Anton Sehner (VfB Berlin 1911)Abgänge: Edgar Döring (Verein unbekannt), Matthias Hoffmann (Macht weiter als Spieler), Nerzihoua Moussa Kone (Berliner SC), Alec Lennard Schoneveld (SC Berliner Amateure II), Felix Mehring (Pausiert/Karriereende), Mohamed Nuri Majid (NFC Rot-Weiß 1932)

SFC Veritas 96Trainer: Abdul Aziz Fakhro, Marco JahnZugänge: Marco Jahn (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Mohamed Abdallah (BSC Rehberge 1945), Mirac Arslan (BFC Meteor 06 II), Selman Hasan Ozyer (Spandauer BC 06), Blenart Zeqiri (Sport-Union Berlin), Hassan Hussein (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Aras Gharib Hussein Hussein (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Pascal Schönemann (SC Gatow), Hamadou Imorou (SV Sparta Lichtenberg), Ramzan Dudaev (BFC Südring Amed), Jonathan Schäfer (SC Charlottenburg), Amir Mohammad Habibi (Füchse Berlin Reinickendorf)Abgänge: Lorian Berbati (Viel Erfolg), Gürkan Özkan (Viel Erfolg), Onur Kalkan (Viel Erfolg), Laurin Berisha (Viel Erfolg), Mert Karagöz (Viel Erfolg), Ramy Raychouni (pausiert ...viel Glück), Murat Tas (viel Erfolg), Dzevat Dzeladin (Sport-Union Berlin), Can Wernicke (Sport-Union Berlin), Onur Kalkan (Sport-Union Berlin), Lorian Berbati (Sport-Union Berlin), Gürkan Özkan (Sport-Union Berlin), Laurin Berisha (SSC Südwest 1947), Ramy Raychouni (SSC Südwest 1947)

Ramy Raychouni wechselt von Veritas zum SSC Südwest. Das bestätigt Mehmet Aydin von Veritas telefonisch gegenüber FuPa Berlin