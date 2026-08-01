Ramy Raychouni re – Foto: Dedepress
Südwest schlägt zu: Alle Transfers der Landesliga-Staffel 1
SSC mit Königstransfer - In vierzehn Tagen starten die Teams in die neue Saison
von far · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser
Es dauert nicht mehr lange, dann startet die Landesliga-Staffel 1 in die neue Saison. Ganz unten die aktuellen Transfers aller Teams. Der SSC Südwest landet einen Königstransfer
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Hier die aktuellen Transfers der Landesliga-Staffel 1
Trainer: Marco Passeckel
Zugänge: Marco Passeckel (SSC Südwest 1947), Niklas Rother (SC Union 06), Mohamed Rayen Chafra (SSC Südwest 1947), Juan Cernescu (SSC Südwest 1947), Jeldrik Greiner (SSC Südwest 1947), Jonathan Maurer (SSC Südwest 1947 II), Patrick Henke (SSC Südwest 1947 II), Richard Rumler (SSC Südwest 1947), Mohammad Kassem (SC Borsigwalde 1910 Berlin)
Abgänge: Daniel Müller (Sportfreunde Seligenstadt), Cüneyt Gündogdu (VfB Sperber Neukölln 1912), Zafer Kaan Göksar (Rosenthal FC), Niklas Rother (SC Union 06), Atakan Gündogdu (Türkiyemspor Berlin), Yildiray Demir (Türkiyemspor Berlin)
So., 16.08.2026, 13:30 Uhr Berliner SV 92Trainer:
Deniz ÖzkayaZugänge:
Deniz Özkaya (Türkiyemspor Berlin), Yunus Tonbul (Sport-Union Berlin)Abgänge:
Miron Aloydov (Unbekannt), Mateusz Smolarkiewicz (FSV Spandauer Kickers), Jens Rehnisch (FC Viktoria 1889 Berlin II), Frederik Lübke (FC Viktoria 1889 Berlin II), Miron Aloydov (SG Großziethen), Alexander Lahner (SG Großziethen)
So., 16.08.2026, 13:00 Uhr BFC Preussen IITrainer:
Johann GajdaZugänge:
Yannik Hartmann (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Luan Midzaiti (SFC Stern 1900 II), Edonis Emini (Tennis Borussia Berlin), Finley Bishop (SV Babelsberg 03), Arafa El-Moghrabi (1. FC Novi Pazar 95)Abgänge:
Georgios Mikelatze (Ziel unbekannt), Reda Ouakil (Delay Sports Berlin), Serhan Arslani (BFC Südring Amed), Alwin Hunger (TSG Einheit Bernau), Taymour Fouad (Ziel unbekannt), Joshua Nweke (Ziel unbekannt), Alexander Wuthe (Ziel unbekannt), Miran Aykus (VfB Concordia Britz 1916), Mohammed Dogan (FSV Optik Rathenow), Kiminu Mayoungou (Ziel unbekannt), Atacan Özcan (Ziel unbekannt)
So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
BSV Dersim 1993
Trainer: Hassan Oumari
Zugänge: Beykan Cinar Cankaya (1. FC Wilmersdorf), Rüstem Dinc (BSV Hürtürkel)
Abgänge: Milos Savkovic (BSV Dersim 1993 II), Sercan-Günay Seyyidoglu (Rosenthal FC)
So., 16.08.2026, 12:30 Uhr FC Internationale Berlin IITrainer:
Yannik LüdtkeZugänge:
keineAbgänge:
Kaan Ucbaglar (FC Viktoria 1889 Berlin II)
So., 16.08.2026, 13:00 Uhr FC Stern Marienfelde 1912Trainer:
Maximilian BundeZugänge:
Florian Gruse (SV Adler Berlin 1950)Abgänge:
Luca Lowack (Lichtenrader BC 1925), Pius Yeboah (BFC Südring Amed), Oguzhan Codura (Türkiyemspor Berlin), Thomas Huse (Lichtenrader BC 1925)
Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr Friedenauer TSCTrainer:
Thomas PlohmannZugänge:
Nico Schienagel (BFC Südring Amed), Felix Seddig (SSC Südwest 1947), Patrick Boel (DJK Schwarz Weiß Neukölln), Kassem El-Ahmad (Berlin Hilalspor II), Timon Irmer (SV Falkensee-Finkenkrug)Abgänge:
Dominik Plohmann (SC Staaken)
Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr Friedrichshagener SV 1912Trainer:
Michael RichterZugänge:
keineAbgänge:
keine
So., 16.08.2026, 11:00 Uhr Der neue VSG II Trainer Abu Njie – Foto: imago images SC Berliner AmateureTrainer:
Fabian PahlZugänge:
Fabian Pahl (SC Berliner Amateure), Ali Hasan Arkadas (SC Berliner Amateure), Victor Stenz (Reaktiviert letzter Verein Jugend RB Leipzig), Adam Renger (Reaktiviert (AMA Jugend)), Bruno Dahmen (Reaktiviert (AMA Jugend)), Pascal Hoetzel (SC Berliner Amateure), Leopold Antonius Bussmann (BSV Hürtürkel), Frederik Anton Sehner (VfB Berlin 1911)Abgänge:
Edgar Döring (Verein unbekannt), Matthias Hoffmann (Macht weiter als Spieler), Nerzihoua Moussa Kone (Berliner SC), Alec Lennard Schoneveld (SC Berliner Amateure II), Felix Mehring (Pausiert/Karriereende), Mohamed Nuri Majid (NFC Rot-Weiß 1932)
So., 16.08.2026, 13:30 Uhr SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Trainer:Zugänge:
keineAbgänge:
Suleyman Osman (BFC Südring Amed), Bakary Diakite (Ziel unbekannt), Gabriel Dahm (Ziel unbekannt), Leon Semeniuk (Ziel unbekannt)
So., 16.08.2026, 12:00 Uhr SF KladowTrainer:
Furkan SensoyZugänge:
Nikolai Reisner (SG Bornim), Moritz Stöckl (SG Bornim)Abgänge:
Nomeniavo Randriamananjara (SSC Teutonia), Lysander Galla (SV Dallgow 47)
So., 16.08.2026, 12:30 Uhr SFC Veritas 96Trainer:
Abdul Aziz Fakhro, Marco JahnZugänge:
Marco Jahn (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Mohamed Abdallah (BSC Rehberge 1945), Mirac Arslan (BFC Meteor 06 II), Selman Hasan Ozyer (Spandauer BC 06), Blenart Zeqiri (Sport-Union Berlin), Hassan Hussein (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Aras Gharib Hussein Hussein (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Pascal Schönemann (SC Gatow), Hamadou Imorou (SV Sparta Lichtenberg), Ramzan Dudaev (BFC Südring Amed), Jonathan Schäfer (SC Charlottenburg), Amir Mohammad Habibi (Füchse Berlin Reinickendorf)Abgänge:
Lorian Berbati (Viel Erfolg), Gürkan Özkan (Viel Erfolg), Onur Kalkan (Viel Erfolg), Laurin Berisha (Viel Erfolg), Mert Karagöz (Viel Erfolg), Ramy Raychouni (pausiert ...viel Glück), Murat Tas (viel Erfolg), Dzevat Dzeladin (Sport-Union Berlin), Can Wernicke (Sport-Union Berlin), Onur Kalkan (Sport-Union Berlin), Lorian Berbati (Sport-Union Berlin), Gürkan Özkan (Sport-Union Berlin), Laurin Berisha (SSC Südwest 1947), Ramy Raychouni (SSC Südwest 1947)
Ramy Raychouni wechselt von Veritas zum SSC Südwest. Das bestätigt Mehmet Aydin von Veritas telefonisch gegenüber FuPa Berlin
So., 16.08.2026, 12:00 Uhr SSC Südwest 1947Trainer:
Dirk MeerkampZugänge:
Hamdi Chamkhi (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Dariusz Duhnke (SC Borsigwalde 1910 Berlin), Norman Stollberg (vereinslos), Jamaledein Muftah Fathi Osman (BSV Rot-Weiß Schönow), Daniel Protas (vereinslos), Laurin Berisha (SFC Veritas 96), Ramy Raychouni (SFC Veritas 96)Abgänge:
Jeremy Kaatz (SFC Stern 1900), Toni Stroehlke (SFC Stern 1900), Philipp Olsowski (SFC Stern 1900), Til Schramm (SFC Stern 1900), Marco Passeckel (1. FC Schöneberg 1913), Manuel Hahn (FC Viktoria 1889 Berlin II), James-Patrick Weiß (BSC Fortuna Glienicke), Edin Sejdic (SSC Teutonia), Melvin Glaser (BFC Südring Amed), Felix Seddig (Friedenauer TSC), Jeldrik Greiner (Ziel unbekannt), Philip Waleed Michael Haltermann (Ziel unbekannt), Richard Rumler (Ziel unbekannt), Alexander Willam (SFC Stern 1900), Joel Batista (Ziel unbekannt), Juan Cernescu (Ziel unbekannt), Enes Oguz Timur Schick (SFC Stern 1900), Lars Schoeneich (SFC Stern 1900), Mehmet Tunay (Ziel unbekannt), Gian-Luca Blume (Ziel unbekannt), Mohamed Rayen Chafra (Ziel unbekannt), Martin Olivier Kascha (Ziel unbekannt), Philipp Lionel Kuhles (Ziel unbekannt), Mohamed Rayen Chafra (1. FC Schöneberg 1913), Juan Cernescu (1. FC Schöneberg 1913), Jeldrik Greiner (1. FC Schöneberg 1913), Arnes Gudzevic (SFC Stern 1900), Martin Olivier Kascha (Berliner SC), Vincent Wolff (Berliner SC II), Joel Batista (FC Viktoria 1889 Berlin II), Jakob Heredia (Berliner SC), Vincent Wolff (Berliner SC), Richard Rumler (1. FC Schöneberg 1913), Maxim Lenz (SFC Friedrichshain)
Vor dem ersten Pflichtspiel steht Ramy Raychouni plötzlich
Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr Türkiyemspor BerlinTrainer:
Ümit ToramanZugänge:
Oguzhan Codura (FC Stern Marienfelde 1912), Atakan Gündogdu (1. FC Schöneberg 1913), Yildiray Demir (1. FC Schöneberg 1913), Fatih Kücük (SC Charlottenburg)Abgänge:
Deniz Özkaya (Berliner SV 92), Leon Ahr (BSV Hürtürkel), Erkut Ergiligür (BSV Hürtürkel), Benedikt Sulemana (BSV Hürtürkel), Prince Aboagye (BSV Hürtürkel)
So., 16.08.2026, 13:00 Uhr VfB Hermsdorf BerlinTrainer:
Tobias RöttgenZugänge:
Marcel Kuhn (SSC Teutonia), Steffen Steudte (SSC Teutonia), Dominik Nogradi (SV Empor Berlin II), Nico Bochnia (SV Empor Berlin II), Simon Zeiter (VfB Einheit zu Pankow 1893), Luis Ploschenz (SV Empor Berlin)Abgänge:
Markus Jach (VfB Hermsdorf Berlin II), Norick Bürger (Karriereende), Daniel Zelei (VfB Hermsdorf Berlin II), Ali Türkeli (Nordberliner SC)
So., 16.08.2026, 13:00 Uhr VSG Altglienicke IITrainer:
Abu NjieZugänge:
keineAbgänge:
Moritz Tomczak (BSV Eintracht Mahlsdorf), Alexander Kutrieb (SG Großziethen), Linus Oppenborn (SG Großziethen), Niclas Senst (Sportfreunde Johannisthal), Lelio Losse (Sportfreunde Johannisthal), Jonas Elbrecht (Sportfreunde Johannisthal), Fabian Busch (SV Frankonia Wernsdorf 1919), Devin Lieberam (SV Sparta Lichtenberg)
Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr