Südwest punktet gegen Wilmersdorf - Türkspor gelingt Wiedergutmachung

– Foto: Frank Arlinghaus

Nach dem 5:1-Erfolg gegen Türkspor vergangene Woche konnte der Tabellenletzte SSC Südwest im Heimspiel gegen Wilmersdorf immerhin einen Punkt nachlegen. Dabei gerieten die Steglitzer nach etwa 20 Minuten in Rückstand, drehten die Partie jedoch. Valentin Henneke sicherte dem zweitplatzierten Gast noch einen Zähler.

Nach der Klatsche gegen den Letzten hat sich Türkspor im Heimspiel gegen Rudow rehabilitieren können. Mame Cheikh Diop brachte die Hausherren nach einer halben Stunde in Führung. In Durchgang zwei legte Torjäger Süleyman Kapan nach. Rudow kam zwar noch zum Anschlusstreffer durch Merdan Baba, doch das Aufbäumen folgte zu spät. Türkspor nun vorerst Dritter. Die anderen können Samstag bzw. Sonntag aber noch nachziehen. ---

Topspiel an der Rathausstraße. Blau Weiß 90 hat sich in den vergangenen Monaten langsam nach vorn geschoben, ist nun Fünfter und erwartet den Spitzenreiter. Die Füchse haben in der Vorwoche verloren, haben "nur" noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. ---

Morgen, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II SFC Stern 1900 Stern 1900 14:00 PUSH

Auch Altglienicke II hat mit dem Gegner an diesem Wochenende eine Rechnung offen. In der Hinrunde unterlag die Regionalliga-Reserve der VSG mit 5:1 in Steglitz. Stern 1900 ist seither aber außer Form, hat die letzten beiden Spiele vor und nach der langen Winterpause verloren. ---

Biesdorf konnte vor einer Woche wichtige Punkte gegen Stern 1900 sammeln und will daran anknüpfen. Für den SC Charlottenburg geht der Blick derweil nach oben. Der Tabellendritte liegt mit einem Nachholspiel in der Hand den Füchsen auf der Lauer. ---

Morgen, 14:45 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 14:45 PUSH

Der Frohnauer SC hat am vergangenen Wochenende den Tabellenführer bezwungen und sich so ordentlich Luft nach unten verschafft. Mariendorf liegt zwei Punkte hinter dem FSC. ---

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC SV Empor Berlin Empor Berlin 13:00 PUSH

An der Hubertusallee erwartet uns am Sonntag ein echtes Kellerduell. Zwar steht der gastgebende Berliner SC auf Rang zwölf, doch der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur vier Zähler. Da will Empor endlich raus. Der Vorletzte braucht dafür einen Dreier. ---

Derby in Staaken. Knappe zwei Kilometer liegen zwischen den Spielstätten des SC Staaken und des FSV Spandauer Kickers. Tabellarisch trennt die beiden mehr. Während die Gäste nochmal oben anklopfen wollen, geht es für Staaken darum, den Abstand nach unten zu vergrößern. ---

Noch ein Abstiegskracher am Sonntag. Der Vierzehnte empfängt den Sechzehnten. Hohen Neuendorf liegt drei Punkte vor Polar Pinguin und will diesen Vorsprung ausbauen. Die Gäste könnten an den Blau-Weißen vorbeiziehen.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login