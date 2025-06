Südwest oder Hermsdorf spielen Relegation - Wittenau lebt

Südwest bleibt Zweiter und setzt sich mit einem verdienten Heimsieg gegen Hansa 07 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte bringt Weiß die Gastgeber nach rund einer Stunde in Führung. In der Schlussphase sorgt Cernescu mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung. Hansa hält kämpferisch dagegen, kommt aber nicht entscheidend vor das Tor. Mit dem Sieg hält das Team von Trainer Passeckel Abstand zum Zweiten Hermsdorf (zwei Punkte). Bei einem ausbleibenden Spiel bei Berolina Mitte. Hermsdorf muss zu Hansa 07. Der Zweite geht in Aufstiegsrelegationsspiele gegen den BFC Meteor. Weil der SC Staaken aus der Oberliga abgestiegen ist. (die Spandauer hatten zwar die Abstiegsrelegationsspiele gegen Gera erfolgreich absolviert, waren abhängig vom Ausgang der thüringischen Landesmeisterschaft)

Die Berliner Amateure beenden ihre Saison mit einem souveränen Auswärtssieg. Bereits in den Anfangsminuten bringt B. Kozak seine Mannschaft auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel erhöht Bussmann und macht den Deckel drauf. Marienfelde findet kaum Zugriff und bleibt offensiv harmlos.

Mit einem Kantersieg sichert sich Inter II den Klassenerhalt. Senne trifft doppelt in der Anfangsphase, danach lassen die Hausherren keine Zweifel am Ausgang der Partie. Boeddinghaus erhöht per Elfmeter, ehe in der Schlussphase Scheer, Nunez-Von-Voigt und Habicht das halbe Dutzend vollmachen. Friedenau bleibt ohne echte Chance.

In einem wilden Spiel mit vielen Wendungen behält Liria am Ende die Oberhand. Uzun und Güler bringen die Gäste in Führung, ehe Neukölln zurückschlägt. Nach dem Anschlusstreffer von Kirsch und dem Ausgleich durch Czuba scheint die Partie zu kippen – doch fast im Gegenzug trifft Güler erneut, bevor Harb in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzt. Neukölln belohnt sich trotz Aufholjagd nicht.

Wittenau stemmt sich gegen den Abstieg und feiert einen wichtigen Auswärtssieg. Hürtürkel geht früh durch Yilmaz in Führung, doch Schönwald gleicht kurz darauf aus. In der zweiten Hälfte dreht Stauch das Spiel. Kurz vor Schluss machen Koll Hibbert und Seifert alles klar. Wittenau bleibt damit im Rennen um den Klassenerhalt.

Im direkten Duell um den Klassenerhalt setzt sich Berolina Mitte knapp, aber verdient bei den Sportfreunden Kladow durch und macht damit vorzeitig den Ligaverbleib perfekt. Die Gäste erwischen den besseren Start: Nach rund 15 Minuten bringt Buchweitz sein Team in Führung. Kladow antwortet jedoch umgehend – Barlot gleicht nur wenige Minuten später aus. In der Folge entwickelt sich eine enge und umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften lange auf Augenhöhe agieren. Nach einer Stunde nutzt Berolina einen Konter, den Schmidt mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck zur erneuten Führung vollendet. Kladow drängt in der Schlussphase mit aller Macht auf den Ausgleich, doch Berolina verteidigt leidenschaftlich und bringt das 2:1 über die Zeit.

Ein Torfestival in Hermsdorf: Die Hausherren überrollen Novi Pazar mit neun Treffern. Zelei trifft dreifach, Duncan doppelt, auch Peik, Schneider und Gröschel tragen sich in die Torschützenliste ein. Novi stemmt sich nur kurz vor der Pause und zu Beginn der zweiten Hälfte mit zwei Treffern von Farez und Gürbüz. Am Ausgang ändert das nichts – Hermsdorf dominiert nach Belieben.