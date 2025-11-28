Südwest meldet sich zurück, Wilmersdorf verliert Topspiel spät

Im vorgezogenen Spiel des 14. Spieltags empfing Polar Pinguin am Mittwochabend die Füchse. Die Gäste aus Reinickendorf gingen kurz vor der Pause durch Victor Sunday in Führung, erhöhten nach der Pause durch Furkan Yildirim auf 0:2. Anders als in den Wochen zuvor hielt Polar Pinguin das Spiel jedoch offen, auch weil Joschua Schanda eine Viertelstunde vor Abpfiff verkürzen konnte. Für Punkte reichte es dennoch nicht. Die Füchse sind nun vorerst Tabellenführer.

---

Der SSC Südwest meldet sich zurück! Der Aufsteiger verlor zuletzt den Anschluss an die Konkurrenz im Tabellenkeller, stand gegen den Berliner SC mächtig unter Druck. Und lieferte ab. Philipp Olsowski erzielte in der 24. Minute das Tor des Tages und bescherte den Steglitzern einen immens wichtigen Dreier. Zwar bleibt Südwest Schlusslicht, doch Platz 15 ist nur noch drei Zähler entfernt. ---

Wilmersdorfs Mohammed Izal eröffnete das Topspiel zwischen Wilmersdorf und Altglienicke II nach zehn Minuten mit dem 1:0 für die Hausherren. Noch vor der Pause drehte Altglienicke das Spiel, legte zur Stundenmarke nach. Wilmersdorf kämpfte sich zurück, glich wenige Minuten vor Abpfiff zum 3:3 aus. Doch das letzte Wort hatten die Gastgeber. Der eingewechselte Devin Lieberam erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den 3:4-Siegtreffer für die VSG. ---

Empor startete beim TSV Rudow druckvoll, führte schon nach drei Minuten durch Jason Kofi Appiah. Nur wenige Augenblicke später müssen die Gäste erhöhen, doch der zuvor gefoulte Quentin Albrecht scheitert per Elfmeter an Rudow-Keeper Martin Gromotka. Noch in der Anfangsviertelstunde glich Rudow nach einer Ecke durch Matteo Günther aus. Im zweiten Durchgang brachte erneut ein Eckball das Glück für den TSV. Lucas Robbin Bähr drehte die Partie. ---

Heute, 13:30 Uhr Berlin Türkspor Bln Türkspor Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 13:30 PUSH

Türkspor und Frohnau lauern hinter der Top drei, treffen nun am Samstag aufeinander. Türkspor ist seit drei Spielen ungeschlagen, Frohnau konnte zuletzt zwei Mal in Folge 2:1 gewinnen. ---

Der SC Charlottenburg schnuppert weiter an der Tabellenspitze, auch wenn sie an diesem Wochenende ganz sicher nicht übernommen werden kann. Zudem wartet ein schweres Auswärtsspiel in Steglitz. Aber: Stern 1900 wartet seit zwei Spielen auf einen Dreier. ---

SpaKi musste sich nach einer guten Serie zuletzt mit zwei Unentschieden in Folge begnügen, empfängt nun den TSV Mariendorf. Die Gäste teilten gleich drei Mal in Folge die Punkte, verloren dann in der Vorwoche recht klar gegen Rudow. ---

Unterschiedliche Gefühlswelten beim Duell Hohen Neuendorf gegen Biesdorf. Die Hausherren warten nach starken Saisonstart seit elf Spielen auf einen Sieg. Die Fortuna hat gegen Stern und Altglienicke wichtige Punkte sammeln können. Dazwischen gab es jedoch eine herbe Klatsche gegen BW und am Dienstagabend eine Last-Minute-Niederlage gegen Wilmersdorf. ---

Staaken ist auf Rang 17 abgerutscht, konnte nach dem Sieg gegen Rudow vor vier Wochen nur noch einen Punkt holen. Blau Weiß 90 scheint sich gefangen zu haben, sammelte gegen den SCC, Biesdorf und Hohen Neuendorf zuletzt sieben Punkte und schoss dabei 13 Tore.

---

