Südwest marschiert weiter!

Der 8. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga hat die Kräfteverhältnisse weiter gefestigt: Südwest Köln dominiert weiter nach Belieben, Alemannia Aachen nun der härteste Konkurrent im Titelrennen. Jüngersdorf wartet weiter auf den ersten Punkt.

Auch nach dem 8. Spieltag bleibt der DJK Südwest Köln das dominierende Team der Frauen-Mittelrheinliga. Der Tabellenführer gewann souverän mit 4:1 gegen den SC Alemannia Straß und feierte damit den siebten Sieg im siebten Spiel. Becker brachte Südwest früh in Führung, ehe Lina Jörres den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte. Danach übernahm die DJK jedoch wieder die Kontrolle: Büllesbach sowie Schulte mit einem Doppelpack entschieden die Partie deutlich. Straß-Trainer Sascha Schmitz lobte seine Mannschaft trotz der Niederlage: „Einstellung, Wille und Einsatzbereitschaft haben gestimmt. Auf dieser Leistung können wir aufbauen.“

Alemannia Aachen bleibt derweil die Mannschaft der Stunde hinter dem Spitzenreiter. Gegen das weiterhin punktlose Schlusslicht TuS Jüngersdorf-Stütgerloch setzte sich die Elf von Trainer Gökhan Demirci klar mit 3:0 durch. Minartz traf doppelt, ehe Adams den Schlusspunkt setzte. „Das war für uns Wiedergutmachung nach dem 0:0 der Vorwoche. Wir waren über die gesamte Spielzeit klar überlegen und haben verdient gewonnen“, so Demirci zufrieden. Aachen rückt damit auf Rang zwei und will weiter Druck aufbauen.

Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer beim 3:3 zwischen dem SV Allner-Bödingen und Casa Espana. Bender, Wickert und Rauch trafen für die Gastgeberinnen, Eham, van Boerdonk und Capoccia für die Gäste. Trainer Jesse Muambay war nach der verspielten Führung zwiegespalten: „Wir hatten nach dem 3:2 zwei Riesenchancen, um alles klarzumachen – die haben wir vergeben, und so kassierst du am Ende den Ausgleich.“ Allner-Bödingen fällt damit auf Platz drei zurück, Casa Espana bleibt knapp dahinter auf dem vierten Rang.

Ebenfalls keinen Sieger gab es beim 2:2 zwischen TuS Homburg-Bröltal und Viktoria Waldenrath-Straeten. Schneider brachte die Gäste in Führung, Lang drehte mit einem Doppelpack die Partie, ehe Herrmann kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte. Bröltal-Trainer Mats Bollmann sprach von „zwei verlorenen Punkten“, zeigte sich aber stolz auf die Leistung: „Ein Riesenkompliment an die Mädels – das war pure Mentalität.“ Auf der Gegenseite haderte Maik Honold mit der eigenen Chancenverwertung: „Wir hätten das Spiel frühzeitig entscheiden können, aber es war insgesamt kein gutes Ligaspiel mit vielen einfachen Fehlern.“

Torflaute hingegen in Köln: Vorwärts Spoho II und der SV Menden trennten sich 0:0. In einem ausgeglichenen Spiel fehlte beiden Teams die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Menden bleibt damit Fünfter, Spoho direkt dahinter auf Rang sechs.

Das Duell zwischen RW Merl und der dritten Mannschaft des 1. FC Köln endete zwar mit 0:1 durch einen Treffer von Burmeister, wird aber nicht gewertet.

Während Südwest weiterhin unaufhaltsam durch die Liga marschiert und Aachen als engster Verfolger Kurs hält, bleibt das Feld dahinter eng beieinander. Allner-Bödingen und Casa Espana sorgen weiter für Offensivspektakel, während Jüngersdorf am Tabellenende weiterhin auf den ersten Punktgewinn wartet.