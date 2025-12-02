Südwest lässt gegen Alemannia Aachen erstmals Punkte liegen

– Foto: Till Siemes

Südwest lässt gegen Aachen erstmals federn und heizt somit das Titelrennen weiter an. Auch der SV Allner-Bödingen mischt nun im Titelkampf mit.

Der SV Allner-Bödingen setzte sich am 11. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga mit 2:1 beim TuS Jüngersdorf durch und bleibt damit im oberen Tabellenfeld auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen. Die Partie begann mit viel Energie auf beiden Seiten, wobei Jüngersdorf in den ersten 30 Minuten die aktivere Mannschaft war. Dennoch gingen die Gäste durch Wickert in Führung und legten nur vier Minuten später durch Marx das 0:2 nach – zwei sauber herausgespielte Treffer, die die vorherige Spielverteilung auf den Kopf stellten. Für Jüngersdorf kam es noch bitterer, da ihnen laut Trainer Hans-Josef Ohrem ein regulärer Treffer aberkannt wurde. „Wir waren in der Anfangsphase besser, bekommen dann das Gegentor aus dem Nichts und uns wird ein reguläres Tor aberkannt“, ärgerte sich Ohrem. Seine Mannschaft habe trotz Rückschlag engagiert weitergespielt, doch das Spiel kippte endgültig, als Allner-Bödingen in der zweiten Halbzeit zunächst eine Rote Karte sah – eine Szene, die Jüngersdorf paradoxerweise eher aus dem Rhythmus brachte. „Gegen elf waren wir besser. In Überzahl waren wir zu hektisch und haben es nicht gut ausgespielt“, so Ohrem. „Alles in allem war es eigentlich ein Unentschieden-Spiel, aber wir belohnen uns wieder nicht.“Auf der anderen Seite sah Trainer Jesse Muambay den Auswärtssieg trotz der beiden Platzverweise als verdient an. „Wir haben dominant angefangen, das Spiel gemacht und die zwei Tore gut herausgespielt“, betonte er. Auch nach der ersten Roten Karte habe sein Team stabil gearbeitet, wenngleich Jüngersdorf in dieser Phase etwas Oberwasser bekam. Besonders beeindruckt zeigte sich Muambay jedoch von der Reaktion seiner Mannschaft nach dem zweiten Platzverweis: „Wir mussten mit acht Feldspielerinnen improvisieren, hatten aber trotzdem noch ein, zwei Konterchancen und sogar einen Freistoß an die Latte kurz vor Schluss. Wir hätten am Ende sogar noch auf 3:1 erhöhen können – in doppelter Unterzahl.“ Er hob vor allem die Mentalität hervor: „Das war eine starke kämpferische Leistung. Wir sind gut drauf und wollen auch das nächste Heimspiel gewinnen.“