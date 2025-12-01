Südwest holt auf – Schönenbach schwächelt erneut

Im Meisterrennen der Bezirksliga 1 hat dieser Spieltag einiges auf den Kopf gestellt: Tabellenführer Schönenbach kassiert gegen Deutz 05 die nächste bittere Pleite, während Südwest Köln in letzter Minute bei Schwarz-Weiß Köln triumphiert. Der einst komfortable Vorsprung des Spitzenreiters ist auf einen einzigen Zähler geschmolzen – und ausgerechnet jetzt steht das direkte Duell zwischen Südwest und Schönenbach bevor. Beide Spitzenteams zeigten sehr unterschiedliche Gesichter – Deutz dominierte in Schönenbach, während Südwest trotz 20-minütiger Unterzahl am Ende eiskalt zuschlug.

Die Gastgeber übernahmen früh die Kontrolle und gingen nach 20 Minuten in Führung: Yann Nguemo vollendete einen sauber ausgespielten Angriff zum 1:0. Nach der Pause legte Santiago Minvielle Cepeda schnell nach (51.) und stellte damit die Weichen endgültig auf Heimsieg. Norman Wermes setzte mit dem 3:0 (70.) den Schlusspunkt in einer Partie, die Rheinsüd defensiv stabil und offensiv zielstrebig gestaltete. Der TFC Köln mühte sich zwar, kam aber kaum gefährlich in den Strafraum der Gastgeber.

Südwest bleibt damit der große Gewinner des Spieltags: Sieg im „heißen Pflaster“ bei SW Köln, Schönenbach patzt – und die Graf-Zwillinge liefern exakt das ab, wovor ihr Gegner gewarnt hatte.

Besonders gefreut habe Errens das Comeback von Karim Lamadane nach sieben Monaten Verletzungspause. Sein Gesamtfazit fällt eindeutig aus: „Unter dem Strich war es in der zweiten Halbzeit ein heißer Tanz. Aber auswärts, 20 Minuten in Unterzahl – und am Ende trotzdem den Sieg zu holen – das spricht für die Mannschaft.“

Die erneute Gleichzahl brachte dann neue Energie: „Danach waren wir mutiger und haben klar auf Sieg gespielt.“ Das 1:2 kurz vor Schluss war für ihn die logische Konsequenz: „Philipp legt für Hendrik auf, und Hendrik schweißt das Ding oben links ein.“

Nach einer Phase mit zu vielen Kontern des Gegners fiel der Ausgleich, doch in der zweiten Hälfte sei die Mannschaft trotz Unterzahl „leidenschaftlich und konsequent“ geblieben. Zur Roten Karte gegen Hampe sagte Errens: „Eine harte Entscheidung, die mir für Michel unendlich leidtut.“

Südwest-Coach Daniel Errens lobte den Charakter seiner Mannschaft: „Wir starten sehr gut ins Spiel. Die Führung fällt nach einem richtig starken Angriff – völlig verdient.“

Müllers Fazit fällt bitter aus: „Wir erspielen uns noch drei Hochkaräter. Aber wenn du unten drin stehst, fallen die Dinger eben nicht rein. Am Ende entscheidet ein individueller Fehler in der 90. Minute die Partie.“

Die Rote Karte für Südwest habe dem Spiel einen klaren Impuls gegeben: „Ab da kippt das gesamte Spiel eigentlich komplett in unsere Richtung. Wir haben das Heft des Handelns in die Hand genommen.“ Umso ärgerlicher sei die eigene Unterzahl später gewesen: „Da stellen wir uns ungeschickt an, und Südwests Stürmer Graf macht es clever.“

Der Ausgleich kurz vor der Pause sei verdient gewesen: „Wir waren da schon gute zehn Minuten deutlich besser im Spiel, und das Tor hatte sich abgezeichnet.“

SW-Trainer Sven Müller haderte nach der Partie mit dem Ausgang: „Heute war definitiv mehr drin. In der ersten Halbzeit haben wir es wirklich super gegen den Ball gemacht und bis auf das 1:0 sowie den Elfmeter, den Dominik Rheindorf überragend hält, kaum etwas zugelassen.“

Schwarz-Weiß fand jedoch ins Spiel zurück: Abdoul-Salam Samare glich kurz vor der Pause aus (43.). Nach Wiederanpfiff sah Südwest-Spieler Michel Hampe früh Rot (48.), wenig später traf es auch SW-Innenverteidiger Dalan Fischer (67.) – sodass die Schlussphase in Gleichzahl stattfand. Als alles auf ein Remis hindeutete, konterte Südwest eiskalt: Diesmal legte Philipp für Hendrik Graf auf, der den Ball in der 89. Minute zum 1:2 versenkte – der zweite Streich der Zwillinge und der Siegtreffer.

Südwest erwischte den besseren Beginn und kombinierte sich früh mutig durchs Mittelfeld. Nach einem fein herausgespielten Angriff steckte Hendrik Graf perfekt durch, Philipp Graf vollendete aus spitzem Winkel zum 0:1 (27.).

Die DJK Südwest Köln hat im Auswärtsspiel beim SC Schwarz-Weiß Köln einen spät errungenen 2:1-Sieg gefeiert – und sich damit durch die gleichzeitige Niederlage des Tabellenführers Schönenbach bis auf einen Punkt an die Spitze herangeschoben. SW-Trainer Sven Müller hatte vor der Partie vor den Zwillingen Philipp und Hendrik Graf gewarnt – und genau diese beiden entschieden das Spiel.

Trainer Stefan Krämer zeigte sich nach der Partie äußerst zufrieden. Sein Team habe „ein sehr ordentliches Spiel gemacht und vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“. Die zwei spielfreien Wochen hätten geholfen, „um uns genau darauf vorzubereiten, wieder Intensität auf den Platz zu bringen“ – und genau diese sei spürbar gewesen.

Krämer hob die Effektivität in den entscheidenden Momenten hervor: Man habe „zu den richtigen Momenten getroffen“ und mit dem frühen Tor nach der Halbzeit „mehr Ruhe ins Spiel“ bekommen. Zwar hätte seine Mannschaft die Partie in der zweiten Hälfte „noch kontrollierter spielen können“, doch insgesamt sei man „stabil“ gewesen und habe „sehr wenig zugelassen“.

Besonders wichtig war ihm die Grundausrichtung: „Genau so stellen wir uns unsere Basis vor – bringen wir diese Intensität, können wir erfolgreich sein.“

Schon am Donnerstag geht es in Frielingsdorf weiter, und Krämer weiß, was seine Mannschaft erwartet: „Dort erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel, und wir wollen die gleiche Basis und die gleiche Intensität auf den Platz bringen.“

Frielingsdorf eiskalt: Effektive Dreiner-Elf schlägt Zündorf Der SV Frielingsdorf hat beim 3:1-Auswärtssieg in Zündorf einen wichtigen Schritt im Tabellenkeller gemacht. Der Aufsteiger vergrößert den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf acht Punkte – genau dort steht Gegner Germania Zündorf, der bei acht Zählern verharrt. Dabei sprach viel für die Gastgeber: Zündorf dominierte weite Strecken der Partie, ließ aber erneut die nötige Konsequenz vermissen. Frielingsdorf dagegen nutzte die entscheidenden Momente eiskalt. Zündorf besser – Frielingsdorf trifft Die Partie begann mit vielen Zweikämpfen und intensiver Gangart. Frielingsdorf nutzte seine erste große Möglichkeit und ging durch Niklas Yegin (34.) in Führung. Zündorf antwortete prompt: Nick Peters traf nur fünf Minuten später zum 1:1 (29.). Nach dem Seitenwechsel blieb Germania das spielbestimmende Team, während Frielingsdorf auf Umschaltaktionen setzte. Doch die Gastgeber belohnten sich nicht – und wurden bestraft: Marvin Bieg vollendete einen Konter zum 1:2 (85.), Etienne Parmentier machte in der 90. Minute den Deckel drauf. Werken: „Ein Spiel, das wir niemals verlieren dürfen“ Zündorf-Trainer Daniel Werken zeigte sich nach Abpfiff tief enttäuscht über die erneute Niederlage: „Wir haben 3:1 verloren – und das in einem Spiel, das wir eigentlich niemals verlieren dürfen.“ Er sah sein Team klar vorne: „Wir hatten deutlich mehr Spielanteile, mehr Torchancen und müssen das Spiel eigentlich für uns entscheiden. Das ist typisch für eine Phase, in der man unten drinsteht: Es fehlt die letzte Überzeugung, Tore zu machen, Tore zu verhindern und wirklich daran zu glauben, dass man solche Spiele gewinnt.“ Der Ärger saß tief: „Wir bestimmen das Spiel, lassen kaum etwas zu, machen aber das Tor nicht. Aus einem eigenen Standard kassieren wir dann den 2:1-Gegentreffer – eine Umschaltsituation, die Frielingsdorf brutal effektiv ausnutzt.“ Trotz des bitteren Ergebnisses lobte Werken seine Mannschaft ausdrücklich: „Trotzdem war es von der Mannschaft ein richtig gutes Spiel. Wir haben nicht wie ein Team gespielt, das da unten steht. Mit mehr Selbstvertrauen und ein paar Punkten mehr auf dem Konto gewinnen wir so ein Spiel ganz klar.“ Sein Blick geht nach vorne: „Wenn wir die gleiche Einstellung auf den Platz bringen wie gestern, werden wir unsere Punkte holen.“ Dreiner: „Da fragt morgen keiner mehr“ Frielingsdorf-Trainer Andreas Dreiner fand klare, nüchterne Worte: „Es war kein gutes Spiel von uns, aber ein erfolgreiches. Wir haben drei extrem wichtige Punkte aus Zündorf mitgenommen – wie sie zustande gekommen sind, fragt morgen keiner mehr.“ Er sah Zündorf über weite Strecke aktiver: „Zündorf war über weite Strecken die agilere Mannschaft, uns fehlte das letzte Feuer.“ Der Unterschied lag für ihn in der Effizienz: „Hinten heraus waren wir einfach die effektivere Mannschaft: In der zweiten Halbzeit haben wir die Fehler des Gegners in Tore umgemünzt und das Spiel auf unsere Seite gezogen.“

Spektakel in Niehl: Jan Wellem trifft sechsmal und springt auf Platz fünf Der SSV Jan Wellem hat im Offensiv-Feuerwerk bei Ford Niehl einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und mit dem 6:3-Erfolg seine Sieglos-Serie von sechs Ligaspielen beendet. Für Niehl endet dagegen eine beeindruckende Serie von sieben Spielen ohne Niederlage. Jan Wellem schiebt sich damit auf Rang fünf, Ford Niehl bleibt Neunter.

Torfestival mit offenem Visier

Es dauerte nur fünf Minuten, bis die Partie Fahrt aufnahm: Akin Bilgü traf früh zum 1:0 für Niehl. Doch Jan Wellem antwortete – und wie: Phil Kramer (17.) und Elias Lahne (41.) drehten das Spiel noch vor der Pause.

Nach dem Seitenwechsel entschied vor allem Sascha Marquet die Partie. Mit zwei Treffern in drei Minuten (50., 53.) stellte er auf 1:4. Besonders bitter für Niehl: Nur Sekunden zuvor hatte Lennart Friederichs einen Foulelfmeter zum möglichen 2:3 neben das Tor gesetzt.

Bilgü verkürzte zwar noch einmal (64.), doch Marquet legte mit seinem dritten Treffer (70.) nach, bevor Ajet Shabani (85.) und Ihor Soloviov (90.+2) den Schlusspunkt zum 3:6 setzten.

Oymak: „Dieses Spiel ist wirklich schwer zu beschreiben“

Niehls Trainer Dogan Oymak sprach von einem Spiel, das „genauso gut 6:5, 6:6 oder sogar 6:7 ausgehen können“ hätte. Für ihn war es ein ständiges Hin und Her: Beide Teams hätten „unzählige Offensivaktionen“ gehabt, jeder Angriff sei gefährlich gewesen.

Er betonte, dass Jan Wellem „seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor eiskalt genutzt“ habe – oft genau dann, wenn sein eigenes Team große Chancen liegen ließ. Oymak erinnerte an einige Schlüsselaktionen: Der Pfostentreffer beim Stand von 2:2, der vergebene Elfmeter kurz vor dem 1:4 – Situationen, in denen sich das Spiel jeweils gegen Ford Niehl drehte.

Trotz der Niederlage zeigte sich Oymak stolz: Seine Mannschaft sei „aggressiv, mutig und mit der richtigen Mentalität“ aufgetreten. Ihnen habe lediglich „das Spielglück gefehlt – mehr nicht“. Er stellte klar, dass es keinerlei Vorwürfe gebe: „Wir sind extrem stolz auf die Serie, die wir zuvor hingelegt haben, und darauf, wie wir uns gegen einen Gegner mit dieser brutalen individuellen Qualität präsentiert haben. Wir haben noch zwei Spiele vor uns und wollen dort wieder voll angreifen.“

Voigt: „Das hat der Mannschaft richtig gutgetan“

SSV-Trainer Alexander Voigt freute sich nach Wochen ohne Sieg über einen dringend benötigten Dreier. Besonders der Offensivdrang seines Teams überzeugte ihn: „Es war endlich mal wieder ein Spiel, in dem wir viele Tore gemacht haben – das hat der Mannschaft richtig gutgetan.“

Trotz des frühen Rückstands habe er nie das Gefühl gehabt, „dass etwas anbrennen könnte“. Der Pokalerfolg der vergangenen Woche habe sichtbar Selbstvertrauen gebracht, was die Mannschaft habe spüren lassen.

Doch Voigt sah auch Baustellen: „Wir kassieren drei Gegentore – das war völlig unnötig und müssen wir deutlich besser verteidigen.“ Dennoch sprach er von einem „verdienten Sieg mit einer reifen Leistung“. Sein Ausblick ist klar positiv: „Alle haben Gas gegeben – so kann es gerne weitergehen.“

Hoffnungsthal schießt Brühl ab Der TV Hoffnungsthal hat nach der Niederlage gegen Heiligenhaus eine beeindruckende Antwort gegeben und Schlusslicht SC Brühl mit 10:1 nach Hause geschickt. Hoffnungsthal trifft im Minutentakt – Musculus und Sanzone überragend Früh stellte Hoffnungsthal die Weichen: Shkrep Haxhimusa verwandelte in der 7. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Danach folgte ein Offensivfeuerwerk: Gian-Luca Sanzone (31.), Anton Musculus (41.), erneut Musculus (48., 60.), Sanzone (64.), Moritz Petzke (66.), Haxhimusa (71.), Silvano Eisenmann (80.) und ein weiteres Mal Sanzone (85.) schraubten das Ergebnis zweistellig in die Höhe. Der Ehrentreffer für Brühl durch Temirlan Meirambekov (90.) war nur noch ein kosmetischer Abschluss. Dagdelen lobt „Monsterleistung“ – und die richtige Reaktion Trainer Baran Dagdelen sprach nach Abpfiff von einem „in der Höhe absolut verdienten“ Sieg. Sein Team sei „stark ins Spiel gekommen, auch Dank der frühen Führung“, erklärte er. Zwar habe es eine kurze Phase gegeben, in der Hoffnungsthal „zu hastige Entscheidungen“ getroffen habe, doch die Mannschaft fand schnell zurück in ihre Ordnung. Besonders die beiden Tore zum 2:0 und 3:0 hätten laut Dagdelen den Zugriff zurückgebracht. Genau damit seien die Weichen vor der Pause gestellt worden.

In der Halbzeit nahm das Trainerteam kleinere taktische Anpassungen vor – mit sofortiger Wirkung: „Wir starten überragend in die zweite Hälfte“, so Dagdelen, der betonte, dass das frühe 4:0 und 5:0 „das Spiel endgültig brechen“. Auffällig war für ihn vor allem die Gier seiner Mannschaft: Die Spieler hätten nicht nachgelassen, „wollten immer mehr“, seien weitergelaufen und hätten weitergepresst. Dagdelen nannte das eine „echte Monsterleistung“ – und genau die Reaktion, die er nach der Niederlage in Heiligenhaus erwartet hatte. Sein Gesamturteil fiel eindeutig aus: „Unterm Strich war das heute eine Top-Leistung und auch in der Höhe ein verdienter Sieg.“ Müller völlig bedient: „Das Ergebnis spricht für sich“ Brühls Trainer Marcel Müller fand kaum Worte und wollte nach der Klatsche nichts beschönigen. Er sagte, das Ergebnis spreche für sich und er halte sich lieber zurück, „bevor ich etwas sage, was ich später bereuen würde“. Man merkte ihm an, wie sehr ihn die Situation belastet: Die Niederlage sei „einfach nur total traurig“.

Perfekter Einstand für Frohn – Heiligenhaus’ Serie reißt Der FC Hürth II hat im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Frohn ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt und den Heiligenhauser SV mit 4:1 (2:0) besiegt. Für Hürth war es der zweite Sieg in Serie, der etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Heiligenhaus dagegen kassierte nach fünf Spielen ohne Niederlage wieder einen Rückschlag. Hürth effizient – Heiligenhaus lässt Chancen liegen Nach zwei frühen brenzligen Szenen drehte Hürth das Spiel auf die eigene Seite.

Mohammed-Yassin Mokeddem eröffnete den Torreigen in der 21. Minute, ehe Noah Neuhaus nach einer halben Stunde auf 2:0 erhöhte. Direkt nach Wiederanpfiff sorgte Moritz Loppe für das 3:0 (46.). Heiligenhaus stemmte sich gegen die Niederlage, verkürzte durch Moritz Haubrich (51.) und traf zusätzlich zweimal den Pfosten. Doch Mokeddem entschied das Spiel mit seinem zweiten Treffer (65.) endgültig. Frohn: „Mannschaftliche Geschlossenheit – das war der Schlüssel“ Hürths neuer Coach Thomas Frohn zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seines Teams:

„In den ersten fünf Minuten mussten wir zwei kritische Situationen überstehen, aber danach haben wir ein sehr geschlossenes Mannschaftsspiel gezeigt und dank unserer individuellen Qualität auf den Positionen auch die Tore gemacht.“ Er betonte, dass das Ergebnis Heiligenhaus’ Stärke nicht vollständig widerspiegele: „Aus meiner Sicht war es ein verdienter Sieg, auch wenn Heiligenhaus sicher nicht drei Tore schlechter war – das muss man klar sagen.“ Was für Frohn den Unterschied machte? „Die Überschrift lautet für mich ganz klar mannschaftliche Geschlossenheit. Die Jungs haben die Vorgaben vor dem Spiel hervorragend umgesetzt. Wir wussten, wie Heiligenhaus spielt, und konnten das für unser eigenes Spiel sehr gut nutzen.“ Esins: „Ein Spiel, bei dem du als Trainer verrückt wirst“ Heiligenhaus-Trainer Andy Esins erlebte eine Achterbahn der Gefühle – und ein Spiel, das er kaum fassen konnte: „Ein Spiel, bei dem du als Trainer verrückt wirst. Wir haben in den ersten 30 Minuten vier richtig gute Chancen, um in Führung zu gehen. Stattdessen kassieren wir durch einen Fernschuss und nach einer Ecke zwei Nackenschläge.“ Zum Start der zweiten Hälfte folgte der nächste Rückschlag: „In der Halbzeit nehmen wir uns viel vor, machen aber direkt einen kapitalen Fehler und laden Hürth zum 3:0 ein.“ Trotzdem bewies sein Team Moral: „Bis zum 4:1 wehren wir uns ordentlich und haben mehrfach die Möglichkeit zu verkürzen. Nach dem 4:1 waren wir dann nur noch schlecht.“ Esins bilanziert nüchtern: „Am Ende verlieren wir verdient gegen eine Mannschaft, die – gemessen an den letzten Wochen – eigentlich schlagbar gewesen wäre. Das gibt uns Orientierung, bedeutet aber auch, dass wir in den kommenden Wochen viel Zeit investieren müssen, um uns auf Ford Niehl vorzubereiten.“

Müller-Elf wächst über sich hinaus Der SV Bergfried Leverkusen hat im Heimspiel gegen die SpVg Rheindörfer einen wichtigen 3:1-Erfolg gefeiert und damit wertvolle Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. Der Vorsprung auf die gefährliche Zone wächst auf sechs Punkte an. Die Rheindörfer hingegen bleiben in ihrer Minikrise stecken: Nur zwei Punkte aus den letzten vier Spielen und nun bereits sechs Zähler Rückstand auf Tabellenführer Schönenbach. Perfekter Start für Bergfried Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Kevin Sivakumar traf nach zwölf Minuten zum 1:0, nur fünf Minuten später lenkte Rheindörfers Nils Sonder eine Hereingabe unglücklich zum 2:0 ins eigene Tor. Per Foulelfmeter brachte Tom-Luca Klein die Gäste nach 25 Minuten zurück ins Spiel – doch die erhoffte Wende blieb aus. In einer kampfbetonten Partie blieb Bergfried griffiger und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt: Till Juber vollendete einen Konter zum 3:1. Müller: „Wir sind ein Stück weit über uns hinausgewachsen“ Bergfried-Trainer Stefan Müller sprach anschließend von einem Sieg, der „unfassbar wichtig“ sei. Sein Team habe „eine ausgezeichnete Teamleistung gezeigt – sowohl taktisch als auch von der Mentalität her“. Jeder habe „mehr als 100 % gegeben“, und genau dann sehe man, „was wir leisten können“. Müller betonte zudem, wie gut seine Mannschaft defensiv gearbeitet habe: „Wir haben die Rheindörfer sehr weit vom Tor weggehalten und kaum Tormöglichkeiten zugelassen, weil wir gemeinschaftlich stark und konsequent verteidigt haben.“ Auch im Umschaltspiel habe Bergfried überzeugt: „Wir haben gute Umschaltmomente gehabt und uns viele klare Chancen erspielt. Wir haben den Gegner vor große Aufgaben gestellt und ihre enorme Qualität im Offensivspiel heute in den Griff bekommen.“ Trotz der Freude blieb er geerdet: „Wir bleiben demütig und bodenständig, wissen aber, dass wir es heute richtig gut gemacht haben.“ Tillmann: „Ein Spiel zum Vergessen“ Rheindörfer-Coach Sebastian Tillmann fand klare Worte: „Ein Spiel zum Vergessen.“ Sein Team habe die Begegnung „in den ersten 30 Minuten aus der Hand gegeben“, weil die Mannschaft „gegen den Ball nicht konsequent genug gearbeitet“ habe – und damit ausgerechnet jenes Element vermissen ließ, das sie zuvor so stark gemacht hatte. „Fehlender Zugriff öffnet einer Mannschaft wie Bergfried die Tür, und das haben sie eiskalt genutzt“, erklärte er. Dass Bergfried mit wenigen Chancen so effektiv war, fasste Tillmann so zusammen: „Manchmal reichen 30 % Ballbesitz und zwei, drei Abschlüsse auf das Tor für einen Sieg.“ Der Coach gratulierte fair: „Daher großer Respekt an Bergfried für einen abgeklärten und clever herausgespielten Heimsieg.“ Mit Blick auf die anderen Ergebnisse überwog bei ihm jedoch der Ärger: „Wenn man dann die anderen Resultate betrachtet, ärgert es mich umso mehr, dass wir solch ein Spiel nicht für uns entscheiden können.“