Südwest hofft auf Staaken - Abstiegskracher in Kladow

Das vielleicht wichtigste Spiel für SSC Südwest: Mit einem Sieg gegen das formstarke Hansa 07 will die Mannschaft von Trainer Marco Passeckel Platz zwei verteidigen – und hofft gleichzeitig auf einen Patzer von Hermsdorf und einem möglichen Verbleib vom SC Staaken in der Oberliga (die Spandauer hatten zwar die Abstiegsrelegationsspiele gegen Gera erfolgreich absolviert, sind aber abhängig vom Ausgang der thüringischen Landesmeisterschaft) . Im Falle eines Verbleibs des Oberligisten würde Südwest als Zweiter direkt aufsteigen. Ansonsten kommt es zum Relegationsspiel gegen den Zweiten der anderen Landesliga-Staffel. Aktuell ist das der BFC Meteor. Beim 3:1 gegen Stern Marienfelde überzeugte vor allem Mohamed Rayen Chafra mit seinem 13. Saisontor. Doch Vorsicht: Hansa 07 (Platz 8) kommt mit Rückenwind nach dem 2:1 gegen Liria. Besonders auf Julius Mattmüller (13 Tore, 9 Assists) und Wenzel Voß (10 Tore) muss Südwest achten – Jesko Borcherts Team ist immer für eine Überraschung gut.

Nach dem 2:2 bei Berolina bleibt Inter II (11.) zwei Spiele vor Ende der Saison abstiegsgefährdet, während Friedenau (9.) trotz guter Phasen weiter um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte kämpft. Coach Thomas Plohmann kann nicht so unzufrieden sein – zuletzt siegten sein Jungs 3:0 gegen Hürtürkel. Hoffnung macht Lionel Vowinckel mit 7 Saisontreffern. Yannik Lüdtke muss seine Jungs motivieren, um am Ende einer schwachen Saison nicht in die Bezirksliga abzusteigen. Das Hinspiel gewann Inter mit 3:1 – ein gutes Omen?