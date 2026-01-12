Südwest gibt beim TVL-Hallencup erneut den Ton an

Lampertheim. Südwest Ludwigshafen war erneut das Maß aller Dinge. Auch beim 40. Hallencup des TV Lampertheim dominierte der Bezirksligist aus der Pfalz, bezwang im Finale am Sonntagabend den MFC Phoenix Mannheim mit 7:1 und revanchierte sich so für die Niederlage im Qualifikationsturnier am Mittwoch. Dabei hatte Phoenix nach wenigen Minuten den 1:1-Ausgleich erzielt.

Der FC Starkenburgia Heppenheim belegte am Ende Rang vier, nachdem es ein 0:2 im Spiel um Platz drei gegen die FSG Riedrode gab.

