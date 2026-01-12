Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Halle
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Hallenfußball an drei Tagen in der Woche war auch in diesem Jahr wieder in Lampertheim angesagt. – Foto: Lutz Knüpfer - Symbolbild
Südwest gibt beim TVL-Hallencup erneut den Ton an
Beim 40. Hallencup des TV Lampertheim siegt Ludwigshafen +++ Riedrode holt Platz drei
Lampertheim. Südwest Ludwigshafen war erneut das Maß aller Dinge. Auch beim 40. Hallencup des TV Lampertheim dominierte der Bezirksligist aus der Pfalz, bezwang im Finale am Sonntagabend den MFC Phoenix Mannheim mit 7:1 und revanchierte sich so für die Niederlage im Qualifikationsturnier am Mittwoch. Dabei hatte Phoenix nach wenigen Minuten den 1:1-Ausgleich erzielt.
Der FC Starkenburgia Heppenheim belegte am Ende Rang vier, nachdem es ein 0:2 im Spiel um Platz drei gegen die FSG Riedrode gab.