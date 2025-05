Südwest feiert nächsten spektakulären Sieg - Deutz nach 1:6 Letzter

Die aktuelle Saison biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Vor allem der Abstiegskampf hat dabei in der Landesliga Mittelrhein Staffel eins noch einiges an Spannung zu bieten. Am 25. Spieltag trafen abermals vier abstiegsbedrohte Mannschaften direkt aufeinander. Im Aufstiegsrennen bot sich Spielertrainer Ulas Önal und dem SC Rheinbach außerdem die Chance, mit dem zuletzt kriselnden SSV Homburg-Nümbrecht gleichzuziehen. Flittards Trainer Angelo Mazza wollte derweil die eigene Siegesserie beim Aufsteiger TuS Marialinden fortsetzen. Das Wichtigste des Wochenendes im Überblick.